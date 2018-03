Wereldberoemde standbeelden op Paaseiland verdwijnen onder de stijgende zee Jana Hannemann

16 maart 2018

22u01

Bron: AD.nl 7 Wetenschap & Planeet Paaseiland en zijn mysterieuze geschiedenis verdwijnen langzaam onder de stijgende zee. In de komende jaren kunnen de oude en wereldberoemde reusachtige sculpturen langzaam worden opgeslokt door de golven. Het raadsel achter de beelden blijft zo misschien wel voor altijd onopgelost.

De geheimzinnige beelden - de moai - behoren tot de beroemdste sculpturen ter wereld. De metershoge beeldhouwwerken uit vulkanisch gesteente maken Paaseiland een van de meest fascinerende plekken op aarde.

De beelden, die aan de kust van het klein eiland in de Stille Oceaan staan, herinneren aan de bloeiende civilisatie die er eeuwen geleden bestond. Polynesiërs bevolkten het eiland en bouwden honderden sculpturen tussen de 12de eeuw en 15de eeuw. Maar nu zou het allemaal vernietigd kunnen worden, waarschuwen de Verenigde Naties in een bericht. De oorzaak is de klimaatverandering. Sommige klimaatmodellen voorspellen dat de zeespiegel tussen de 1,5 en 1,8 meter zal stijgen tegen 2100. Volgens een artikel in de New York Times vrezen bewoners en wetenschappers het einde van de moai en de historische graven. Stormen en golven vormen een bedreiging zoals nooit tevoren.

Easter Island is eroding. Climate change is threatening its future, and also its past. https://t.co/xL32jSX4Hw The New York Times(@ nytimes) link

Nederlander

Drie van de beroemdste toeristische attracties op het eiland zijn bedreigd, zo stelt de New York Times. Het ceremonie-platform Tongariki met vijftien moai, die landinwaarts kijken. Anakena; een strand met wit koraalzand waar volgens de overlevering een Polynesische hoofdman met zijn gevolg landde en dat eiland koloniseerde. En Akahanga, waar de eerste koning van de Rapa Nui, de inheemse bevolking, is begraven in een tombe.

Nog steeds is niet opgehelderd hoe de sculpturen, die tot 200 ton wegen, werden gebouwd en waardoor de bevolking is gedecimeerd nadat de Nederlander Jacob Roggeveen het eiland op paaszondag 1722 ontdekte.

Muur

Volgens de New York Times proberen de eilandbewoners tegen de natuur te vechten. Zij bouwden een muur als bescherming tegen de golven. Als die niet de erosie stopt, moeten zij de sculpturen van de kust weghalen om ze te redden. Een wetenschapper waarschuwt hiervoor: "Dat kan je doen, maar dan verlies je hun geschiedenis.''