Welkom terug natuurpracht: wereldberoemd Thais strand ‘The Beach’ lijkt zich eindelijk wat te herstellen na toeristenban ADN

21 februari 2019

14u06

Bron: BBC, Channel News Asia 3 Wetenschap & Planeet Er is weer hoop voor Maya Bay, een van de beroemdste stranden van vakantieparadijs Thailand. Nu de toeristen al acht maanden verbannen zijn van ‘The Beach’, begint de natuur zich langzaam maar zeker te herstellen. De koralen beginnen weer te groeien, en een grote groep rifhaaien heeft in de baai een thuis gevonden.

Het was jarenlang een van de meest drukbezochte stranden ter wereld, met duizenden toeristen per dag die over het zand flaneerden: Maya Bay, of ook ‘The Beach’ van de gelijknamige film met Leonardo DiCaprio.

Allemaal zochten ze naar het perfecte witte zand en glashelder water, naar die ene geweldige selfie op het paradijsje op aarde. In werkelijkheid was het strand een overvolle puinhoop geworden.



Waar toeristen stukjes koraal afbraken om mee naar huis te nemen als souvenir, waar afvalwater in het azuurblauwe water werd gedumpt, waar de bootjes in files ronddobberden, en waar afval kwistig werd rondgestrooid door de meute zonnekloppers.

Resultaat: ‘The Beach’ was een schim van zichzelf, liefst 80 procent van de koraalriffen was vernield.

Niet meer welkom

En dus grepen de Thaise autoriteiten in. Sinds 1 juni 2018 is het idyllische plaatsje totaal gesloten voor het publiek, in de hoop dat de door toerisme beschadigde natuurpracht zich zal herstellen.

In september zag het er nog niet rooskleurig uit. De natuur leverde wel een strijd, maar was amper hersteld. Maar nu, enkele maanden later, is er wél wat hoop. De BBC mocht onlangs voorbij de lange rij boeien met ‘do not enter’-bordjes komen - voorbij de al even lange rij bootjes vol grommende toeristen die achter die ‘grens’ moeten blijven. En ze zagen positieve dingen.

It's been eight months since Thailand shut Maya Bay, made famous by the @LeoDiCaprio film The Beach. Given how iconic this stretch of sand had become, this was an extraordinary step



A BBC crew visited the isolated beach to see why it needed to be saved...https://t.co/GLRz58X14X BBC News (World)(@ BBCWorld) link

Grote haaienfamilie

Zo viel hun mond open toen een hoop zwartpuntrifhaaien de baai inzwom. 50, 60 haaien, misschien wel meer! De aanwezigheid van de haaien was tot enkele maanden geleden nog ondenkbaar, tussen al die toeristenbootjes. Maar nu zijn ze terug; het ondiepe water van Maya Bay blijkt ideaal voor de soort, die enorm belangrijk is voor het ecosysteem in de omgeving.

“De boodschap hierachter is prachtig en helder”, legt marinebioloog en haaienexpert Thon Thamrongnawasawat uit, die actief betrokken is bij de rehabilitatie van Maya Bay. “Ze zijn hier omdat Maya Bay weer vruchtbaar wordt, weer leefbaar wordt.” Dokter Thon is dan ook dolblij. “Zij zijn echt een symbool. En deze prachtige haaien zijn het waard om te beschermen.”

Nieuwe koralen

Daarnaast ging de BBC snorkelen met Kritsada Theerawut, een duiker van het Thaise Ministerie van Natuur die verantwoordelijk is voor het checken van het herstel van de zwaar vernielde koraalriffen. Fier toonde hij de ploeg hoe hier en daar nieuw koraal is aan het groeien. Hoewel het nog decennia zal duren voor die kleine koralen volwassen zijn, is dat een heel goed teken.

Geduld

De natuur is dus op de goede weg. Wanneer ‘The Beach’ weer opengaat, is vandaag niet duidelijk. De autoriteiten willen het nog tijd geven. “We moeten deze pauze nemen en Moeder Natuur een kans geven”, aldus dokter Thon, ook al voelt het toerisme goed dat er een grote trekpleister is weggevallen.

Intussen onderzoeken wetenschappers hoeveel mensen er maximaal dagelijks op het strand zouden mogen als de boel weer opengaat. Hoeveel kan het eiland écht aan? Sowieso gedaan dus met de overrompeling van weleer.

Most of the sharks at Maya Bay are longer than 1 metre. They may look small in my photos but that's because my drone was quite high up in the air. They come very close to the shore in the morning and late afternoon when the tides are high and the temperature isn't so hot pic.twitter.com/cSrWH8ZdKj Pichayada P.(@ PichayadaCNA) link