Zwoele zomer verhoogt kans op nat najaar Yannick De Spiegeleir

27 juli 2018

17u44

Bron: Eigen berichtgeving 0

Snakt u na de aanhoudende droogte en hitte naar een frisse bries? Dan zal u nog even geduld moeten oefenen. Nog minstens tot en met eind augustus mogen we rekenen op temperaturen boven de gemiddelden.

Dat stelt het Met Office: de Britse versie van ons KMI. De Britse meteorologen voorspelden begin juni al dat we ons mochten opmaken voor een lange, warme zomer en die voorspelling lijkt nu ook uit te komen. Al verhoogt het zwoele weer ook de kans op een nat najaar in ons land. Vooral in West-Vlaanderen leggen ze tegen het einde van de zomer maar best een paraplu klaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN