Zwoele, warme dag met mogelijk onweer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 4 juni Jill Peeters

03 juni 2019

12u30 15 Weernieuws Het wordt een zwoele, warme dinsdag, met in het binnenland maxima die makkelijk 25 tot 27 graden halen. Aan zee is het minder warm, met hooguit 21 graden. Tijdens de ochtend is het op de meeste plaatsen vrij zonnig en droog. In de loop van de namiddag komen er vanuit Frankrijk enkele buien opzetten.

De eerste reeks buien trekt over het westen van het land, later zijn er ook buien in het centrum van het land. In het oosten van ons land kan het nog vrij lang droog blijven, en is het wachten tot dat de onweerswolken opbollen. Tegen het einde van de dag zijn er dan zowat overal hevige regenbuien mogelijk, met lokaal onweer.

Dinsdagavond is het meestal zwaar bewolkt en wisselvallig, met nog een aantal regen- en onweersbuien. Na middernacht wordt het tijdelijk wat droger in het westen. Maar tegen de ochtend gaat het alweer regenen, terwijl intussen de hevige regen- en onweersbuien wegtrekken richting Duitsland. De minima liggen gemiddeld rond 14 graden en er staat een zwakke wind uit het zuidwesten.

Woensdag is het betrokken en valt er veel regen. Zoals de kaarten nu liggen zou er vooral in het westen tot bijna 20 millimeter kunnen vallen. Na de middag gaat de regen over in een meer buiig weertype. We halen dan gemiddeld 19 graden. Donderdag is het droger en zonniger, met maxima van 19 graden. Vrijdag is het eerst nog wel droog en vrij zonnig, maar na de middag trekken er regenbuien over het land. Warmer, rond 22 graden.