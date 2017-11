Zware tyfoon maakt al 27 doden in Vietnam 05u46

Bron: Belga, Reuters 0 AFP Weernieuws Bij de doortocht van tyfoon Damrey in het zuiden van Vietnam zijn al 27 doden gevallen. Dat meldt Reuters. Tientallen anderen zijn vermist. De tyfoon is de ergste in decennia voor het zuiden van het land.

De hevige regens veroorzaakten overstromingen en door windvlagen met snelheden van meer dan 130 km per uur zijn daken beschadigd en elektriciteitspalen uitgetrokken.



De kustprovincie Khan Hoa, waar zich het bekende witte strand van Nha Trang bevindt, is het zwaarst getroffen. Daar vielen 14 doden en 10 gewonden. Er werden meer dan 30.000 mensen geëvacueerd, onder hen ook toeristen.



Vijfhonderd kilometer meer naar het noorden, in Danang, vindt volgende week een belangrijke Aziatische top plaats. Daar worden onder meer de Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping verwacht. In de stad is er lichte schade vastgesteld.

