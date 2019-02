Zware sneeuwval in Vlaams-Brabant, twee tot drie uur vertraging op luchthaven Charleroi SPS

02 februari 2019

10u57

Een storing met winterse neerslag sleept over ons land. Dat meldt het KMI. In de meeste provincies is code geel van kracht. De meeste sneeuw valt op dit moment in Vlaams-Brabant en Henegouwen. Dat veroorzaakt onder meer flinke vertragingen op de luchthaven van Charleroi. De wachttijden kunnen oplopen van twee tot drie uur.

Plaatselijk is het droger, maar in de meeste streken krijgen we een groot deel van de dag smeltende sneeuw of zelfs sneeuw bij temperaturen rond of iets boven het vriespunt. Hierbij kan er een tijdelijke sneeuwlaag van meerdere centimeters gevormd worden. In het westen van Vlaams-Brabant sneeuwt al de hele ochtend onophoudelijk. In het uiterste westen en noordwesten is het iets zachter en klimt het kwik tot 2 à 3 graden, zodat er hier eerder regen of smeltende sneeuw valt.

Enkel voor de kust en in West-Vlaanderen is er geen waarschuwing voor gladheid op de wegen. In de andere Vlaamse provincies geldt code geel voor een deel van de dag, in Wallonië is dat meestal de hele dag.

UPdate 11:00 (#sneeuw). Grote regionale verschillen in het centrum van #België. Afhankelijk van de plaats en de hoogte ligt er lokaal flink wat sneeuw. Metingen variëren van 2 tot 5 cm. Deze foto werd gemaakt in #Waterloo door @koenbert pic.twitter.com/8cI7emgvpP NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Vliegverkeer

Door de sneeuwval is ook het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi flink verstoord. Aankomende vluchten lopen vertragingen op van twee tot drie uren. Passagiers die moeten vertrekken, moeten rekening houden met vertragingen van anderhalf uur tot meer dan vijf uren. Dat blijkt uit het vluchtschema op de website van de luchthaven. Voorlopig zijn er nog geen vluchten geannuleerd.

Toestellen stonden in de vroege ochtend vertrekkensklaar, maar door hevige en onvoorziene sneeuwval moesten die eerst ijsvrij worden gemaakt en werden de activiteiten stilgelegd. Wat leidde tot aanzienlijke vertragingen. De piste werd sneeuwvrij gemaakt en is intussen weer operationeel. Het ijsvrij maken van de vliegtuigen duurt 20 à 30 minuten per toestel. De luchthaven verwacht dat de vertragingen de hele dag zullen aanhouden.

UPdate 8:45 (#sneeuw). Vertraging op luchthaven van #Charleroi door 5 cm #sneeuw en deicing van de #vliegtuigen. Foto: Bram Gezels #NWBNLX pic.twitter.com/eMChePQlAf NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Verwachtingen

Vanavond en vannacht wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met nog steeds enkele winterse buien of sneeuwbuien. In de loop van de nacht wordt het meestal droog. Vooral in de Ardennen is er kans op aanvriezende mist. Minima tussen -3 graden in de Hoge Venen, rond het vriespunt in het centrum en +3 graden aan de kust.

Morgen zijn er opklaringen, maar enkele buien blijven mogelijk, eerst over het westen en daarna ook elders in het land. In Hoog- België kunnen (aanvriezende) mist en lage bewolking het zicht eerst nog belemmeren. Later kunnen daar nog enkele sneeuwbuitjes vallen. Maxima tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Maandag wordt het eerst droog, later valt er soms lichte neerslag vanaf het westen. In het centrum en het zuiden van land is er ook sprake van smeltende sneeuw.

Dinsdag kondigt zich wellicht droog aan en met opklaringen. Het wordt enkele graden zachter. Vanaf woensdag gaan enkele regenzones het weer bepalen en is het behoorlijk zacht.