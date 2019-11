Zware overstromingen in Zuid-Frankrijk: twee doden, een vermiste HAA en NLA

24 november 2019

08u44

Bron: Belga 54 Weernieuws Twee lichamen zijn vandaag in het departement Var teruggevonden. Het departement is een van de regio’s in het zuidoosten van Frankrijk die sinds vrijdag af te rekenen hebben met zware overstromingen. Een persoon is vermist en twee mensen raakten gewond. In de departementen Var en Alpes-Maritimes geldt niet langer code rood, maar code oranje, omdat het water lichtjes is beginnen te zakken.

De afgelopen dagen viel er aan de Franse Côte d’Azur evenveel regen als normaal in twee maanden tijd. Sinds vrijdag heeft de brandweer in beide departementen duizenden oproepen binnengekregen en honderden interventies uitgevoerd. Meer dan 1.600 brandweerlieden zijn druk in de weer om hulp te bieden.

Twee doden

Het eerste lichaam werd aangetroffen bij Muy en is het lichaam van een man die gisterenavond vermist raakte tijdens een reddingsactie. De man zat samen met twee burgers en drie brandweerlui in een reddingsbootje, toen die plots kapseisde. De drie brandweermannen en twee burgers konden zichzelf in veiligheid brengen, maar de zesde persoon verdween onder water.

Een tweede lichaam is aangetroffen in de gemeente Cabasse. De persoon zat vast in een auto. Het gaat om een man, een vijftiger.

Een vermiste

Door de overvloedige regenval traden verschillende rivieren buiten hun oevers. Twee mensen zijn vermist. Circa 45 kilometer ten noorden van Hyères, in Saint-Antonin-du-Var, verdween een 77-jarige man in de buurt van het stijgende water van een stroom. In deze regio viel 125 millimeter regen in een etmaal. Gevreesd wordt dat de bejaarde man is meegesleurd door het water. Hulpdiensten hebben gisteren de hele dag naar de zeventiger gezocht, maar dat leverde niets op.

Modderstroom

In Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) heeft de brandweer een 78-jarige man gered, die onder een omgevallen boom was terechtgekomen. De plaats werd getroffen door een modderstroom waardoor verschillende bomen sneuvelden. Liefst 28 brandweerlui werden ingezet om de man te bevrijden. De zeventiger werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet zwaargewond.

In de meeste gebieden in het zuidoosten van Frankrijk is het water vandaag opnieuw aan het zakken. De Franse meteodienst verlaagde daarom het alarmniveau voor overstromingen van rood naar oranje voor de departementen Var en Alpes-Maritime. Het alarmniveau oranje voor overstromingen en wateroverlast aan de kuststroken werd ook ingetrokken.

Voor het departement Puy-de-Dôme is inmiddels ook fase oranje afgekondigd omwille van overstromingen. Dat was reeds het geval in de Gard en Bouches-du-Rhône. Het alarm geldt er nog tot minstens 16 uur.

Door het noodweer zijn verschillende dorpen en steden compleet van de buitenwereld afgesneden. Volgens de autoriteiten hebben 2.400 gezinnen in de gemeenten Hyères, Salernes, Entrecasteaux, Puget-sur-Argens en Roquebrune-sur-Argens geen elektriciteit meer als gevolg van het noodweer.