Zware onweersbuien met felle regen geselen het land na wekenlange droogte: woningbranden door blikseminslag, stormschade en stilgelegd optreden op Lokerse Feesten

08 augustus 2018

05u00

Bron: NoodweerBenelux, Belga 2612 Weernieuws Na een wekenlange droogte en een aanhoudende hittegolf werden deze nacht de hemelsluizen opengezet. In Vlaanderen en delen van Wallonië waren er zware onweersbuien die gepaard gingen met felle regen. Oost-Vlaanderen, Brussel en Henegouwen hadden zelfs twee keer prijs met een tweede golf na middernacht. Op meerdere plaatsen door het hele land werd melding gedaan van stormschade. Politie en brandweerdiensten roepen op om op de weg de snelheid aan te passen in verband met mogelijk overtollig water, omgewaaide signalisatieborden en afgerukte takken op het wegdek.

De eerste onweders kwamen tot ontwikkeling in de regio Kortrijk. Intussen schoof de storing verder door richting Oudenaarde, Geraardsbergen, Gent, Dendermonde, Lokeren en Sint-Niklaas. Uit voorzorg werd gisterenavond laat op de Lokerse Feesten een optreden van Triggerfinger stilgelegd en het festivalplein uit voorzorg ontruimd.

De #LokerseFeesten nu. Een leeg plein door stormweer. #storm pic.twitter.com/84VKzrdXTF Stavros Van Halewyck(@ stavrosvh) link

Vliegtuigen Zaventem konden korte tijd niet landen door noodweer

Op Zaventem konden vliegtuigen een tijd lang niet landen door de hevige wind. Ze vlogen toertjes rond Brussels Airport in de hoop snel hun wielen aan de grond te kunnen zetten. Het vliegverkeer werd uiteindelijk weer rond 1 uur 's nachts hervat.

Doorheen de nacht liepen ook de eerste berichten binnen over de schade die de hevige onweersbuien hebben aangericht. In het West-Vlaamse Tielt is deze nacht een zware woningbrand ontstaan nadat de bliksem insloeg in het dak van het huis in de Leukemeersenstraat. Dat gebeurde omstreeks 00.30 uur. Buurtbewoners hoorden een harde knal met een ferme bliksemschicht. De hele wijk kwam zonder elektriciteit te zitten.

Bij de woning waar de bliksem was ingeslagen, sloegen de vlammen al snel door het dak. De brandweer snelde ter plaatse en is momenteel nog druk aan het blussen. Verwacht wordt dat het huis grote schade heeft opgelopen. Ook op andere plaatsen ontstonden branden door blikseminslagen. Zo kwamen ook huizen in het West-Vlaamse Deerlijk zonder elektriciteit te zitten na een blikseminslag.

Ook in de Gareelstraat in Waregem sloeg de bliksem in op het dak van een huis, waarna een vuurbal ontstond. Op het moment van de inslag was een bewoner op de bovenste verdieping aanwezig, maar die bleef ongedeerd. Door de inslag brandde het dak af. Het huis is onbewoonbaar verklaard. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Ook op andere plaatsen in de regio ontstonden branden door blikseminslagen en kwamen huizen zonder stroom te zitten.

Kort na middernacht bereikten de onweersbuien ook de provincie Antwerpen.

Onder meer in Duffel is er stormschade door het onweer. Dat meldt Noodweer Benelux, dat vermoedt dat er ook op andere plekken veel windschade zal zijn.

In de provincie #Antwerpen, meer bepaald #Duffel is er #stormschade door het hevig #onweer. We vermoeden ook op andere plaatsen #windschade aan de voorzijde van het hevig #onweer. Sterkte Ingrid De Weerdt. Er werd vandaag door NWBNLX gewaarschuwd met een level 2 i.f.v. #wind! pic.twitter.com/nVNP0KwSFe NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

In de buurt van de Hooistraat en de Spoorwegstraat in Olen knakte een hoogspanningsmast, waarna een kabel van 70.000 volt naar beneden kwam gevallen. Een man verwarde de kabel die in zijn tuin viel met zijn tuinslang en pakte hem op. Gelukkig kan hij het nog navertellen: de spanning was, waarschijnlijk door de zware regenval, van de kabel af.

De Antwerpse brandweer meldde in de loop van de nacht dat ze al tien meldingen heeft gekregen van onweersgerelateerde problemen. Veel signalisatie is op de weg omver gewaaid en ook ligt er veel water op de weg. De brandweer roept op voorzichtig te zijn en schade en overlast te melden.

We kregen ondertussen een tiental meldingen binnen voor problemen gerelateerd aan het #onweer: vooral omgewaaide signalisatie en water op de weg. Wees dus extra voorzichtig onderweg en meld schade/overlast via onze e-formulieren. https://t.co/3YIJxj2OjI Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

De politiezone in de regio Turnhout liet rond twee uur 's nachts weten dat de hulpdiensten overbelast waren. In Kasterlee zorgden hevige rukwinden ervoor dat grote takken op de weg terecht kwamen. De politie roept op voorzichtig te rijden en de snelheid aan te passen.

Vooral in @infoKasterlee hebben rukwinden daarnet lelijk huisgehouden. Op de Geelsebaan zijn heel wat grote takken afgeknapt. Wees voorzichtig en matig je snelheid. Hulpdiensten zijn voorlopig overbelast. #Stormweer pic.twitter.com/d7VK04Vmlr PolitieRegioTurnhout(@ PZRegioTurnhout) link

In de Antwerpse Kempen werden op verschillende plaatsen jeugdkampen geëvacueerd door het noodweer.

Het onweer leverde hier en daar ook nog mooie plaatjes op, zoals hier in Lier:

Van een schitterende #bliksemfoto gesproken! Deze #bliksem werd gespot in #Lier (BE). Bedankt David Hartl dat we deze foto mochten gebruiken! #onweer #donder #bliksem #hitte pic.twitter.com/6Xpy8OFCl4 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

In Limburg is in Opglabbeek vier hectare bos in brand gevlogen. Dat meldt de VRT.

Na middernacht kregen Oost-Vlaanderen, Brussel en Henegouwen te maken met een tweede golf aan zware onweersbuien:

UPdate #onweer (01:38). Provincie Oost-Vlaanderen, Brussel en Henegouwen moeten zich schrap zetten voor nieuw gedonder. Lokaal #hevig met #windstoten en #wateroverlast. Kans op #hagel is eerder beperkt. Volg het onweer via de #livemap. https://t.co/7XYgSfrGfZ pic.twitter.com/T29NpLv7Co NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

In het #noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen (BE) kwam het vanavond ook tot fel #onweer. Kijk maar eens naar deze prachtige #bliksemontlading. Zelf ook foto's? Deel ze met ons via de hashtag #NWBNLX. Dankjewel Monique Anné! pic.twitter.com/PusgfgLyI4 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Hulpverleningszone Meetjesland in Oost-Vlaanderen liet rond kwart voor twee 's nachts weten dat er nieuw onweer over de provincie trok. "Lokaal hevig onweer met sterke windstoten en grote waterval mogelijk. Kans op hagel eerder beperkt."

UPDATE ONWEER 01:45 - Nieuwe onweders trekken over onze provincie. Lokaal hevig onweer met sterke windstoten en grote waterval mogelijk. Kans op hagel eerder beperkt. #Stormschade en #wateroverlast kunt u melden op het noodnummer 1722 of via ons e-loket op https://t.co/IlBIHIgsNE pic.twitter.com/GFlFf7NFnL Hulpverleningszone Meetjesland(@ HVZMeetjesland) link

Ook Brussel ging een tweede keer voor de bijl met nieuwe regen- en onweersbuien:

Tweede golf van onweders voor Brussels. Deze keer met regen. #spektakelweer in zekere zin hou ik er wel van. @HugoMathues @frankdeboosere pic.twitter.com/bZIH6j4TSP Pieter Maes(@ fireboomer) link

In Tervuren waaide een feesttent weg. Dat meldt de VRT.

Het onweer kwam van over Frankrijk, waar de actieve onweersbui zich ontwikkelde ten noordwesten van Parijs. Die trok geleidelijk naar het noordoosten, richting België. Tijdens de bui zijn rukwinden gemeten tot bijna 80 km/u en daalde de temperatuur op enkele minuten meer dan 10 graden.

UPdate #onweer (23:34): Felle rukwinden en bliksemschichten nu in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Straks ook Antwerpen!

Foto uit Kortemark van Mikey Sagaert pic.twitter.com/66n913NBNg NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Code geel

Het KMI gaf voor het hele land code geel. Onweer profiteert vaak van zeer hoge temperaturen om zich te ontwikkelen en die waren vandaag zeker aanwezig, met kwik dat steeg tot 36 graden.

Dankzij de hoge temperaturen en een versnelling van de wind in de onderste 6 kilometer van de atmosfeer konden de buien gepaard gaan met randverschijnselen. Buien die zich maar net gevormd hebben, veroorzaken lokaal gemene windstoten en hagel.

UPdate #onweer (16:32): Een actieve onweersbui heeft zich ontwikkeld ten noordwesten van #Parijs. Deze trekt geleidelijk naar het noordoosten, richting België. Tijdens de bui zijn rukwinden gemeten tot bijna 80 km/u en daalde de temperatuur op enkele minuten meer dan 10 graden. pic.twitter.com/NrBKgHeK3S NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Noodnummer

De FOD Binnenlandse Zaken activeerde omwille van de weersvoorspellingen het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen. De FOD vraagt aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand (potentieel) in levensgevaar is. Anders bel je 1722. Het noodnummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Voorspelling

Vanaf vandaag neemt het kwik een duik. Er is eerst nog vrij veel bewolking met misschien nog hier of daar een onweersbui. Daarna blijft het overal droog met geleidelijk meer zon. Maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in Belgisch Lotharingen.

Morgen is het eerst overwegend droog met opklaringen. Geleidelijk krijgen we vanaf de Franse grens meer bewolking, gevolgd door regen en felle onweersbuien. Er is kans op overvloedige neerslag. De maxima liggen in het centrum rond 25 graden.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. De maxima liggen rond 22 graden.

Zaterdag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. 's Nachts stijgt de kans op regen en buien, eventueel met een donderklap. Maxima rond 24 graden.

Zondag is het meestal bewolkt met kans op enkele buien. De temperaturen stijgen tot 23 graden.

Maandag krijgen we veel bewolking met regen, en maxima die rond 21 graden liggen.