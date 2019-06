Zware modderstromen en wateroverlast in Sint-Truiden en Huldenberg, Pinkpop uitgeregend Toon Royackers Dirk Selis Bart Mertens Dieter Nijs Jelle Houwen

10 juni 2019

21u39 50 Weernieuws Het KMI waarschuwde deze namiddag voor zware regen- en onweersbuien in heel het land. Daarbij kon er plaatselijk flink wat neerslag vallen in korte tijd. Ook rukwinden waren mogelijk. Code geel was afgekondigd in het hele land. Op Pinkpop in het Nederlandse Landgraaf viel er veel regen uit de lucht en ook de Truiense deelgemeenten Gelmen en Gelinden werden getroffen door een modderstroom, net als het Vlaams-Brabantse Huldenberg.

Een zware stortbui heeft vandaag in de late namiddag voor modderstromen gezorgd in de Truiense deelgemeenten Gelmen en Gelinden. Tijdens de regenbuien stroomde de modder van de velden naar de lager gelegen straten. Onder meer bij taverne de Zwaan gleed de smurrie letterlijk de kelder in. Bizar: want zowel in Gelmen als Gelinden zijn pas werken uitgevoerd die de overlast juist moesten tegen gaan.

“Al bij al viel de bui zelfs nog mee”, vindt buurtbewoner Bart Groven van Groot Gelmen. “Het was deze namiddag even kort maar krachtig. We zitten hier op het laagste gedeelte van het dorp, en dus komt al het water hier samen. Dat is in het verleden ook zo geweest. Maar tot voor de laatste wegenwerken stond hier bij ons in de straat een groot rooster, dat het meeste water opslokte. We snappen het ook niet, maar juist dat rooster hebben ze bij de laatste herinrichting enkele jaren geleden dicht gegooid. En nu hebben we dus weer grote problemen. De modder stroomde door de poort naar binnen. Niet alleen de straat, ook onze binnenkoer en de kelder zaten onder de troep. Had het nog tien minuten langer geduurd dan hadden we die modder ook in ons huis gehad.”

Wachtbekken functioneerde niet

Gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a) van Sint-Truiden wil het probleem op de volgende gemeenteraad aankaarten. “Het wachtbekken in de Bosstraat functioneert helemaal niet. De weg die langs het wachtbekken ligt helt af naar de verkeerde zijde. Hierdoor laat het water het wachtbekken letterlijk en figuurlijk links liggen en stroomt het tot beneden in het dorp.” Zelfde verhaal in Gelinden waar ondanks de recente werken ook de modder door de straten en carports stroomde. “In Gelinden heeft men twee jaar gewerkt aan nieuwe riolering en wachtbekken,” aldus Moers. “Ook hier heeft het wachtbekken niet het verhoopt resultaat gegeven, integendeel zelfs. Gelinden Dorp heeft zwaar gehad en ook Akkerhof was weer ondergelopen. Het wachtbekken was half gevuld en de beek overvol. Studiebureaus zouden beter wat meer overleggen met de plaatselijke bewoners, die toen de werken bezig waren wezen op de tekortkomingen. “

Niet logisch

“Of er fouten gebeurd zijn bij de recente wegenwerken in Gelmen en Gelinden? Ik heb al een paar mensen opgebeld, onder meer van beheerder Fluvius,” zegt huidig schepen van openbare werken Ingrid Kempeneers. “Maar het is inderdaad niet logisch dat er na recente werkzaamheden zo een overlast kan ontstaan. Ik weet niet of er fouten gemaakt zijn, maar alleszins gaan we bekijken wat er tijdens die hevige stortbui gebeurd is, en waarom alles toch weer onder de modder zat. Want voor de buurtbewoners is dit inderdaad zeer vervelend.” Vanavond kwamen er trouwens nog meer meldingen van wateroverlast binnen na bijkomende stortbuien. Zo liepen onder meer straten onder in Kerkom, in Heers, Alken, Muizen en Mechelen-Bovelingen.

Ook in Huldenberg

Huldenberg werd deze namiddag getroffen door een wolkbreuk die zelfs modderstromen veroorzaakte in enkele straten. Gelukkig stroomde er weinig modder en water in de huizen, mede dankzij de bewoners die elkaar hielpen waar nodig. Bakker Alex Michiels van bakkerij D’ijse uit de Elzasstraat deelde zelfs taartjes uit om de pil te verlichten. “De brandweer en de buren hebben prachtig werk geleverd”, klinkt het.

Het werd deze namiddag omstreeks 14.30 uur even heel donker boven Huldenberg. Niet veel later werd de gemeente getroffen door een wolkbreuk. Al snel stroomde het water door de straten in het centrum en het werd er niet beter op. Er ontstonden zelfs modderstromen in de gemeente. De brandweer van Overijse haastte zich ter plaatse om in te grijpen en ook de burgemeester en de technische dienst van de gemeente kwamen helpen.

Kausdelle

“Vanop de Kausdelle stroomde er modder in de straten. In de Elzasstraat was er zelfs een modderstroom van 40 cm diep”, zegt Arne Dewaet van de brandweer. Zowel de brandweer als de technische dienst van de gemeente zetten alle zeilen bij om te voorkomen dat de huizen in de getroffen straten letterlijk modder over de vloer zouden krijgen. Dat lukte behoorlijk goed, mede dankzij de inzet van een wiellader. Bovendien volgde de modderstroom het tracé van de straten waardoor de meeste woningen gespaard bleven van ellende. Toch kregen enkele garages en kelders water en modder binnen maar de bewoners toonden zich van hun beste kant. Samen gingen ze de strijd aan tegen de water- en modderoverlast.

Bakker Alex Michiels van bakkerij D’ijse uit de Elzasstraat was getuige van een mooie solidariteit en beloonde de bewoners daar zelfs voor met taart. “Het is allemaal begonnen rond half drie”, vertelt bakker Alex. “De buren zijn meteen in actie geschoten. De brandweer was ook snel ter plaatse en heeft straf werk geleverd. Ze deden zelfs meer dan ze normaal zouden moeten doen. We hebben het al meegemaakt dat de brandweer minder kan doen maar dit onweer was plaatselijk. Het grote geluk was dat er in de regio geen andere problemen waren door het onweer. De brandweer heeft echt supergoed werk geleverd. In de bakkerij liep er niets binnen maar ik heb de buren een stukje taart aangeboden voor hun inspanningen. De frituur heeft dan weer getrakteerd met drank. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en iedereen heeft hard gewerkt om elkaar te helpen.”

Beginnende windhoos boven Veurne

De inwoners van Veurne werden maandagavond rond 19 uur getrakteerd op enkele prachtige beelden van een tuba: een beginnende windhoos. Onderaan de onheilspellende wolken werd plots een kleine trechter gevormd. De tuba ontstaat wanneer er kolkende bewegingen in de wolken ontstaan die onderuit zakken. Er is enkel sprake van een windhoos wanneer die contact maakt met het aardoppervlak, maar dat gebeurt bij een tuba niet. Het fenomeen duurde een vijftal minuten en beelden worden druk bekeken op Facebook en bij NoodweerBenelux.