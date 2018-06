Zwakke regenzone trekt langzaam over ons land, ook buien in het weekend jv

14 juni 2018

06u49

Bron: belga 5 Weernieuws Vandaag trekt een zwakke regenzone langzaam over ons land. Het duurt wellicht tot een eind in de namiddag vooraleer het ook in het oosten begint te regenen. In het westen wordt het dan geleidelijk droger met opklaringen. Een bui is evenwel niet uitgesloten. De maxima liggen rond 17-18 graden in Hoog- België en aan zee en tussen 19 en 22 graden elders. De wind waait matig, en aan zee soms vrij krachtig, uit zuidzuidwest, ruimend naar westzuidwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond trekt de regen uit de Ardennen weg naar het oosten. Het wordt overal droog met brede opklaringen. Vervolgens kunnen nevel en mistbanken ontstaan. De minima liggen tussen 8 en 13 graden.

Morgen is het wisselend bewolkt. In het zuiden van het land is een lokaal zwak buitje nog mogelijk. Aan de kust zijn de opklaringen het breedst. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in de Kempen.

Wisselvallig

Zaterdag begint nog droog met soms brede opklaringen. In de loop van de dag nemen de wolkenvelden toe en stijgt de kans op enkele lokale buien. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.

Zondag wordt het onstabiel, met buien, soms vergezeld van een donderslag. In de namiddag of avond neemt de kans op buien af vanaf het westen. Het wordt iets minder warm, met maxima tussen 16 en 20 graden.

Van maandag tot woensdag blijft een aanvoer van zeelucht ons weer bepalen. Af en toe trekken storingen over. Het weer is bijgevolg vrij wisselvallig, met afwisselend opklaringen en bewolkte momenten. Soms valt er regen of buien. De maxima liggen rond de seizoensgemiddelden: tussen 19 en 24 graden in het binnenland.

Meer over België

Kempen

KMI

Ardennen

weer