Zwaarste regenval in jaren voorspeld voor New South Wales, waar nog altijd 60 brandhaarden woeden

05 februari 2020

Bron: news.com.au 0 Weernieuws Intussen in Australië. De bosbranden zijn er nog altijd aan de gang. In deelstaat New South Wales gaat het om een zestigtal brandhaarden. De komende dagen wordt er de zwaarste regenval in jaren voorspeld. Een handvol bosbranden zou over een week overblijven.

Hevige regen wordt verwacht in het zuiden van de staat Queensland en in het oosten van de staat New South Wales. Dat het water vooral vrijdag en in het weekend met bakken uit de lucht zal vallen, blijft welkom. Op vandaag zijn er in New South Wales nog altijd brandhaarden die niet onder controle zijn.

In Sydney wordt het de natste week sinds maart vorig jaar. De stortbuien zouden de zwaarste regenval in 24 uur van februari in Sydney kunnen worden sinds 2002. Toen viel er op 5 februari 130 mm regen in een etmaal. De noordkust van de staat New South Wales zou weleens 200 mm regen kunnen krijgen de komende week, het meeste in twee jaar tijd in die regio.

Er wordt zelfs gewaarschuwd voor overstromingen. En in gebieden waar de bosbranden lelijk huis hielden, is er gevaar op omvallende bomen en landverschuivingen.