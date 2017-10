Zwaarbewolkte stakingsdag, later deze week meer zon jv

07u36

Bron: Belga 0 BELGA Weernieuws Veel zon valt er niet te verwachten op deze "reactiedag" van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Het is meestal zwaarbewolkt, met af en toe mogelijk wat lichte neerslag. Later deze week komt de zon wel vaker tevoorschijn en in het weekend klimt het kwik zelfs boven 20 graden. Dat meldt het KMI.

Vandaag kunnen er dus wel een paar korte opklaringen voorkomen, maar meestal is het zwaarbewolkt. Het blijft overwegend droog met slechts hier en daar eens wat lichte neerslag. In Hoog-België is vanochtend nevel of mist mogelijk. De maxima schommelen van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 of 18 graden in het westen en het centrum. Er waait een matige, aan de kust soms een vrij krachtige wind uit het westzuidwesten tot het zuidwesten.



Vanavond en vannacht blijft het, op wat plaatselijk gedruppel na, overwegend droog. We verwachten meestal veel wolkenvelden en maar weinig opklaringen. De minima liggen tussen 9 of 10 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden aan de kust.



Morgen start zwaarbewolkt, maar het blijft meestal droog. Later in de namiddag verschijnen er vanuit het zuidwesten meer opklaringen. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden.



Donderdag verloopt gelijkaardig, met 's ochtends veel wolken en plaatselijk wat regen, maar nadien meer opklaringen. Het wordt dan wel iets frisser, met maxima tussen 13 en 17 graden.



Vrijdag is het droog met vooral in de voormiddag nog vrij veel wolkenvelden. Later wordt het overwegend zonnig bij maxima tussen 15 en 19 graden.



In het weekend draait de wind naar het zuiden en krijgen we zachte lucht aangevoerd. 's Ochtends kan er vooral op zaterdag wat nevel hangen, maar overdag is het meestal lichtbewolkt of helder. De temperaturen klimmen naar maximaal 21 graden op zaterdag en 23 graden op zondag.



Ook maandag zou er nog droog en vrij zonnig weer op het menu moeten staan, met maxima rond 19 graden in het centrum.