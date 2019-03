Zwaarbewolkte maar droge eerste lentedag, vrijdag tot 17 graden TT

20 maart 2019

07u05

Vandaag begint de astronomische lente. Er trekt een zwakke storing traag van het westen naar het oosten door het land. In de ochtend is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In het westen is er kans op wat nevel of mist. Elders zijn er tijdelijk nog opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal zwaarbewolkt, maar blijft het droog. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Ardense hoogten en 14 graden in het westen, voorspelt het KMI.

Komende nacht blijft het rustig, maar meestal zwaarbewolkt tot betrokken in het westen en het centrum met ook kans op nevel of mist. Ten zuiden van Samber en Maas zijn de opklaringen breder. De minima liggen tussen -1 graad op de Hoge Venen, 5 tot 6 graden in het centrum en 8 graden aan zee.

Morgen blijft het rustig en droog. In het westen en het centrum van het land is het meestal zwaarbewolkt tot betrokken en in de ochtend kan er lokaal ook mist hangen. In het zuidoosten van het land krijgen we brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 12 en 15 graden.

Vrijdag wordt het vrij mooi na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs. Het wordt vrij zonnig en zacht met maxima tussen 14 en 17 graden.

Zaterdag wordt het tijdelijk zwaarbewolkt als een zwakke storing van het noordwesten naar het zuidoosten door het land trekt. Plaatselijk kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. De maxima schommelen rond 14 graden in het centrum.

Zondag is het eerst zwaarbewolkt met kans op nog wat regen, maar geleidelijk verwachten we meer opklaringen en wordt het droog. De maxima schommelen rond 11 à 12 graden in het centrum.