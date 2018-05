Zwaarbewolkte en regenachtige zondag (daarna opnieuw beterschap) IB

13 mei 2018

06u06

Bron: Belga 25 Weernieuws Het wordt vandaag zwaarbewolkt met periodes van regen of buien. Over het uiterste oosten en noordoosten is er kans op enkele donderslagen. In de namiddag blijft het meestal droog over het westen en het zuidwesten, met echter weinig of geen opklaringen. Het is gevoelig koeler bij maxima van 13 tot 16 graden. Dat meldt het KMI.

's Avonds valt er vooral over de noordoostelijke helft van het land soms regen. Volgende nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met geleidelijk overal opnieuw perioden van regen of motregen vanaf het noordoosten. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen nevelig of, vooral ten zuiden van Samber en Maas, ook mistig. De minima schommelen tussen 9 en 12 graden.

Maandag verlaat in de voormiddag, onder impuls van een depressie boven Beieren, de laatste regen ons land richting Frankrijk en stroomt er opnieuw warme lucht vanuit Nederland en Duitsland over België met brede opklaringen. In het uiterste zuiden van het land is eventueel nog een onweerachtige bui mogelijk in de namiddag. De maxima liggen tussen 18 graden aan de kust en 27 graden in de Kempen.

Dinsdag blijft het droog met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden. Woensdag wordt het met een strakkere noordelijke wind iets koeler met kans op buien, in het oosten mogelijk met een donderslag. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

Van donderdag tot zaterdag wordt het licht wisselvallig met opklaringen, bewolkte perioden en kans op een bui, vooral dan op het Ardense reliëf. De maxima liggen in de meeste streken rond 18 graden.

Meer over Beieren

Samber

KMI

Kempen

Frankrijk

Duitsland

Nederland

België