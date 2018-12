Zwaarbewolkte en regenachtige dagen in het verschiet IB

19 december 2018

06u14

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag overwegend zwaarbewolkt met 's ochtends nog wat lichte regen of motregen in het oosten van het land. Later blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de dag kan er her en der, en dan vooral in de zuidoostelijke helft van het land een bui vallen.

De maxima liggen tussen 5 à 6 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 10 graden in Vlaanderen bij een matige wind uit zuid tot zuidwest, zegt het KMI.

Vannacht blijft het wisselvallig met kans op enkele buien, vooral in het zuidoosten van het land en aan de kust. De minima liggen tussen 2 en 6 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Morgen begint de dag overwegend zwaarbewolkt met verspreid in het land buien. In de namiddag zou het droger moeten worden in het westen met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 5 graden in Hoog-België en 9 graden in het westen van het land. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit zuidwest.

Actieve storing

Vrijdag trekt een actieve storing van west naar oost over het land met regen en een aantrekkende wind. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen met opklaringen. Het wordt zeer zacht met maxima van 9 graden op de Ardense Hoogten tot 13 graden in het centrum van het land. Er waait een vrij krachtige, zuidwestelijke wind met rukwinden tot 70 kilometer per uur.

Van zaterdag tot en met maandag blijft het wisselvallig en trekt een reeks storingen over het land.

