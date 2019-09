Zwaarbewolkte dag met (mot)regen, tot 19 graden HAA

11 september 2019

06u32

Bron: Belga 1 Weernieuws Een storing, verbonden aan een depressie tussen IJsland en Scandinavië (de restanten van orkaan Dorian), trekt vandaag over ons land. Het wordt meestal zwaarbewolkt met soms perioden van lichte regen of motregen. De maxima bedragen 15 tot 19 graden, lokaal mogelijk 21 graden.

Er waait een meestal matige, en in de kuststreek soms vrij krachtige, zuidwestenwind met rukwinden rond 40 of 50 kilometer per uur in het binnenland en rond 60 kilometer per uur aan zee, meldt het KMI.

Woensdagnacht verwachten we nog vrij veel wolkenvelden met soms wat neerslag. Op de Ardense toppen is er kans op beperkt zicht door de lage wolken. Op het einde van de nacht komen er opklaringen in het westen van het land. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind waait matig, en aan de kust eerst nog vrij krachtig uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Morgen is het eerst zwaarbewolkt met kans op een bui of wat lichte regen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. In de loop van de dag wordt het droog met enkele opklaringen. 's Avonds neemt de bewolking opnieuw toe in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 17 graden op de toppen van de Ardennen en 22 of 23 graden in het centrum. Er staat een matige wind uit zuidwest tot west.

Vrijdag trekt een zwakke storing door ons land van noordwest naar zuidoost met lichte regen of enkele buien. Achter de storing wordt het droog met geleidelijk breder wordende opklaringen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 19 tot 21 graden in het centrum van het land. De wind wordt zwak tot matig uit het noorden.

