Zwaarbewolkte dag met kans op regen kv

13 oktober 2020

06u34

Bron: Belga 6 Weernieuws Vandaag start zwaarbewolkt met soms wat regen in het westen. In het oosten blijft het meestal droog. De maxima variëren van 8 tot 13 graden, zo meldt het KMI.

In het westen en noordwesten van het land is het deze voormiddag betrokken met soms wat zwakke tot matige regen. Elders is het zwaarbewolkt en nog droog, maar in de loop van de dag gaat er ook in het centrum en zuiden van het land af en toe wat lichte regen of een bui vallen. In het noordoosten en het oosten van het land blijft het wellicht, op een lokale bui na, droog. De maxima variëren van 8 graden in de Ardennen tot 13 graden in de Kempen bij een matige zuidoostenwind.

Vanavond wordt het geleidelijk droger vanaf het noordoosten. Vooral langs de Franse grens kan er soms nog wat lichte regen vallen. ‘s Nachts wordt het overal droog en verschijnen er brede opklaringen. Vooral in de Hoge Ardennen is er kans op lokaal nevel of mist. De minima liggen tussen 1 graad in de Ardense valleien en 8 graden aan zee.

Morgen begint de dag met brede opklaringen. Echter, in de loop van de namiddag neemt vanuit het noordoosten de bewolking toe. Het blijft wel meestal droog. De maxima schommelen tussen 7 of 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het westen. Donderdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt, en in het oosten van het land is er nog kans op wat lichte regen. Vrijdag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, maar meestal droog. Het blijft wel aanhoudend fris weer met maxima tussen 8 tot 12 graden.

Ook het weekend belooft droog te worden. Na een frisse nacht en na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het zaterdag droog met zon en wolken. De maxima blijven schommelen tussen 9 en 13 graden. Zondag wordt het gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. De temperaturen zullen tussen 10 en 14 graden schommelen.