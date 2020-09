Zwaarbewolkte dag met hier en daar wat regen HR

04 september 2020

06u59

Bron: Belga 4 Weernieuws Het wordt vrijdag gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met hier en daar wat regen of een bui. Later zijn er opklaringen mogelijk over het noorden van het land. Het is zacht weer met maxima tussen 19 graden aan zee en 25 graden in Belgisch Lotharingen. Tijdens het weekend wordt het iets frisser met enkele buien, vooral op zondag. Dat meldt het KMI.

De wind waait vrijdag meestal matig uit west tot zuidwest. Naar de avond toe zwakt de wind geleidelijk af in het binnenland.



In de nacht van vrijdag op zaterdag trekt een vrij actieve regenzone over onze streken van de kust naar de Ardennen. Op het einde van de nacht wordt het geleidelijk droger vanaf het westen van het land met enkele opklaringen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een zwakke tot matige wind.

Zaterdag valt er aanvankelijk nog wat regen in de Ardennen. Later wordt het overal wisselend bewolkt met hier en daar een buitje. Op veel plaatsen blijft het droog. Het wordt ook iets frisser met maxima tussen 14 op de Ardense hoogten en 19 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig.

Zondag verwachten we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Er kunnen dan enkele buien of wat regen vallen.