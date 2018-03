Zwaarbewolkte dag met buien jv

27 maart 2018

06u59

Bron: belga 2 Weernieuws Vandaag wordt het snel zwaarbewolkt tot betrokken met regen vanaf het westen, op de Ardense hoogten eventueel voorafgegaan door wat sneeuw. Tegen het eind van de dag verlaat de meeste actieve regen ons land richting Duitsland maar volgen er nog buien.

De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen van het land. De zuidelijke wind neemt toe naar matig en draait op het eind van de dag naar zuidwest tot west. Er kunnen rukwinden optreden tot 50 of lokaal 60 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht blijft het meestal zwaarbewolkt en kan er nu en dan nog wat lichte regen vallen. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 5 of 6 graden in Vlaanderen, bij een matige zuidwesten- tot westenwind.

Morgen wordt het zwaarbewolkt en grijs met regen vanaf de Franse grens. Er kan daarbij 5 tot 10 liter per vierkante meter regen vallen. In de loop van de namiddag valt de neerslag onder de vorm van buien en is zelfs een donderslag mogelijk. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden. De wind is matig of lokaal vrij krachtig uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen en ruimt na de passage van de regenzone naar west tot noordwest.

Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kan er hier en daar nog een bui vallen. Maxima opnieuw tussen 6 en 10 graden, bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.