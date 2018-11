Zwaarbewolkt weer met regen jv

29 november 2018

06u40

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag begint de dag zwaarbewolkt met periodes van regen. In de namiddag komt er een droge(re) periode met enkele opklaringen. In het westen van het land blijft een bui mogelijk en ook elders in het land vergroot naar de avond toe de kans op buien.

De maxima liggen tussen 6 en 10 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 11 of 12 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidzuidwest met rukwinden rond 50 à 60 km/u.

Vanavond vallen er nog op meerdere plaatsen buien. In de loop van de nacht wordt het in het westen en het centrum geleidelijk droog. In het zuidoosten blijft het overwegend zwaarbewolkt met regen of buien. De minima liggen tussen 4 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 8 en 10 graden elders. De wind waait matig, en aan zee soms nog vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten. Aan zee is er nog steeds kans op rukwinden rond 50 km/u.

Morgen krijgen we op de meeste plaatsen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft daarbij op een lokale bui na droog. In de voormiddag is er in het zuidoosten nog veel bewolking met wat regen. Aan zee is het mogelijk wisselvalliger met geregeld buien. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Laag- België. De wind waait matig, en aan zee soms vrij krachtig, uit het zuidwesten.

Zaterdagochtend is er nog kans op enkele opklaringen, maar vrij snel wordt het betrokken en vanaf het westen krijgen we regen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Ardennen en 11 of 12 graden in het westen van het land. En dit met een stevige zuidwestenwind.

Zondag trekt een nieuwe storing over ons land. Het is meestal zwaarbewolkt met regelmatig regen. Er staat een stevige west- tot zuidwestenwind. De temperaturen zijn wel zacht voor het jaar: maxima rond 14 graden in het centrum van het land.

Van maandag tot woensdag blijft het zacht maar wisselvallig en winderig met veel bewolking en regelmatig perioden met regen of buien. De maxima in het centrum schommelen tussen 11 en 13 graden.