Zwaarbewolkt weekend met af en toe lichte regen of motregen HR

04 juli 2020

07u33

Bron: Belga, KMI 3 Weernieuws We vatten een overwegend zwaarbewolkt weekend aan, met kans op wat lichte regen of motregen. De maxima liggen boven 20 graden. Volgende week komen er meer opklaringen. Dat meldt het KMI.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met vooral in de voormiddag nu en dan wat regen. In de namiddag valt er soms wat motregen, maar is het vaak ook droog. Over het uiterste zuidoosten blijft het de hele dag overwegend droog. De maxima schommelen van 16 à 17 graden in de Hoge Ardennen tot 21 graden in het centrum en Belgisch Lotharingen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind met rukwinden tot 50 à 55 kilometer per uur.

Zaterdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Het is zacht met minima van 13 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in de Kempen.

Zondag blijft het overwegend zwaarbewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Op het einde van de namiddag of ’s avonds wordt het vanaf het westen overwegend droog met opklaringen. De maxima schommelen van 20 graden in de Hoge Venen tot 24 graden in de Kempen. Rukwinden tot 65 kilometer per uur zijn mogelijk.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met een paar lokale buitjes. Het is koeler met maxima van 16 graden in de Hoge Venen tot 20 graden in Vlaanderen.

Dinsdag verwacht het KMI eerst brede opklaringen. Overdag zou het deels bewolkt zijn met een kleine kans op een bui, bij maxima tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 21 graden in het centrum.

Woensdag zou zonnig starten, met nadien meer bewolking. Het zou wel droog blijven tot 's avonds. Nadien zou de kans op regen weer toenemen.

