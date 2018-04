Zwaarbewolkt weekend in aantocht IB

27 april 2018

06u26

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag is er redelijk veel hoge en middelhoge bewolking. In de loop van de dag verwachten we vooral over het noordwesten van het land soms wat lichte regen of enkele buitjes. In het zuidoosten van het land blijft het droog en minder somber. Het kwik stijgt tot 14 à 16 graden in de Ardennen en tot tussen 16 en 18 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt met soms wat regen of een bui, vooral in het noordwesten van het land. De minima liggen tussen 5 en 7 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden elders. De wind waait zwak uit zuid tot zuidoost of uit veranderlijke richting. Later wordt hij matig uit het zuidwesten.

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met een kleine kans op buien. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met regen en buien, die op sommige plaatsen hevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima liggen rond 12 graden in het westen en rond 18 graden in het oosten van het land. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het noordoosten.

Maandag is het kil, grijs en winderig, met regen of buien. Het kwik blijft steken rond 10 graden.

Dinsdag krijgen we rustiger weer met meer opklaringen. Een bui blijft wel mogelijk en het is ook nog redelijk fris.

