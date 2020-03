Zwaarbewolkt met regen, maar temperatuur loopt op tot 14 graden KVDS

11 maart 2020

06u39

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is woensdag op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met regen. In de namiddag zijn korte opklaringen mogelijk in het noorden en noordwesten van het land. Het blijft wel zacht, met maxima rond 10 graden in de Ardennen en tot 14 graden aan de kust.

Het kan woensdag ook hard waaien, met rukwinden tot 65 kilometer per uur, volgens het KMI. 's Avonds en 's nachts valt er nog regen, maar in het tweede deel van de nacht wordt het droger met opklaringen. De minima liggen tussen 7 en 9 graden bij een vrij krachtige wind. Er zijn rukwinden mogelijk tot 75 kilometer per uur.

Donderdag start met bewolking, met vooral in het zuidoosten regen. Geleidelijk aan komen er opklaringen vanaf de kust en wordt het droger. Het kwik stijgt tot 6 à 11 graden en de wind blijft hard waaien, met rukwinden tot 75 kilometer per uur.





Vrijdag wordt het wisselend bewolkt, met vooral in het oosten van het land soms buien. Er is ook kans op onweer. De maximumtemperaturen schommelen tussen 3 en 10 graden.

Ook zaterdag hangt er nog vrij veel bewolking. Het blijft meestal droog, bij maxima tussen 6 en 10 graden. In de loop van zondag nemen de bewolking en de kans op regen toe. De maxima liggen dan rond 13 graden in het centrum.

Volgende week start met buien en enkele opklaringen op maandag, terwijl het dinsdag zonniger lijkt te zullen worden. De maxima liggen telkens rond 11 graden in het centrum van het land.

