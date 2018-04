Zwaarbewolkt met mogelijk lichte regen mvdb

24 april 2018

06u30

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag wordt het zwaarbewolkt over een groot deel van het land. In het noorden en later ook in het centrum van het land kan er wat lichte regen vallen, het zuiden van het land geniet van opklaringen. De maxima liggen tussen 13 aan zee en 17 graden in het uiterste zuiden van het land. De westelijke tot zuidwestelijke wind waait matig in het binnenland en is soms vrij krachtig aan zee met daar rukwinden tot 50 km/u. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht trekt een zwakke regenzone traag richting Ardennen en valt er bij momenten lichte regen of motregen. In het zuidoosten blijft het nog droog tot de ochtend. Het blijft vrij zacht met minima tussen 8 graden in Hoog-België en 12 graden in het centrum. Aan de kust staat er een vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten tot 50 à 60 km/u die tegen het eind van de nacht draait naar het westen.

Morgen hangt er eerst veel bewolking met soms nog wat regen. Later verschijnen er mogelijk enkele opklaringen, maar is er nog steeds kans op een bui. De maxima liggen rond 12 graden in de Hoge Venen en 16 graden in de Kempen.

Donderdag is het nog licht wisselvallig, met soms opklaringen en dan weer zwaarbewolkte momenten met lichte regen. Het wordt 9 tot 14 graden. Vrijdag is het eerst overwegend bewolkt maar droog. Op het eind van de dag neemt de kans op wat neerslag toe. De maxima liggen rond 15 graden in het centrum van het land.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en kunnen er enkele buien vallen maar is het de meeste tijd droog. De maxima liggen rond 17 graden. Zondag en maandag wordt het wisselvallig met regen en buien, mogelijk valt er veel regen. De maxima in het centrum schommelen rond 15 graden.