Zwaarbewolkt met lichte regen tot buien, meestal droog in het weekend redactie

10 juli 2020

06u50

Bron: Belga 3 Weernieuws Vrijdag begint zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het vanaf de kust wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen en 21 graden in het uiterste zuiden van het land. De wind waait matig en ruimt van west tot zuidwest naar noordnoordwest. Aan zee waait er al van 's ochtends een vrij krachtige noordelijke wind die in de loop van de dag in kracht afneemt, voorspelt het KMI.



Deze avond vallen er nog enkele lokale buien ten zuiden van Samber en Maas terwijl elders de opklaringen breder worden. Later in de nacht wordt het overal droog met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. Ten zuiden van Samber en Maas kan er zich in de valleien nevel of een mistbank vormen. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee.

Zaterdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In het binnenland kan er een buitje vallen maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de Ardennen is er doorgaans meer bewolking, aan zee is er meer zon. De maxima schommelen tussen 16 en 18 graden in de Ardennen en tussen 18 en 22 graden elders. Zondag en maandag wordt het droog, zonniger en stilaan zachter.