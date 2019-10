Zwaarbewolkt met kans op soms hevige buien jv

15 oktober 2019

06u23

Bron: belga 0 Weernieuws Een golvende storing sleept over ons land. Het is vaak zwaarbewolkt met kans op enkele buien. Over de oostelijke landshelft kunnen de buien vrij intens zijn met lokaal kans op onweer. De maxima schommelen tussen 14 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest, aldus het KMI.

Vannacht is het wisselend bewolkt met eerst nog een lokale bui. Minima tussen 7 en 11 graden. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.

Morgen is het in de voormiddag meestal nog droog maar wel zwaarbewolkt. In de loop van de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Rukwinden tot 60 km/u.

Donderdag sleept de storing over het land met veel wolken en soms wat regen. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden.

Vrijdag wisselen opklaringen af met bewolkte momenten. Soms kan er dan een bui vallen. De maxima blijven rond 16 graden schommelen in het centrum.

Zaterdag is het afgezien van enkele lokale buien meestal droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Maxima rond 15 graden in het centrum. Zondag blijft het wisselvallig met soms buien en vrij veel wolkenvelden. Maxima rond 14 graden in het centrum.

Meer over Maxima

weer

KMI