Zwaarbewolkt met kans op opklaringen, maxima tussen 3 en 8 graden ttr

21 november 2019

06u46 0 Weernieuws Na het optrekken van de ochtendgrijs wordt het vandaag gedeeltelijk tot tijdelijk zwaarbewolkt met hoge- en middelhoge wolkenvelden. In de namiddag is er kans op meer opklaringen vanuit het zuidwesten. Het blijft meestal droog met maxima tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het zuidwesten van het land. Dat meldt het KMI.

Morgenochtend is er plaatselijk nog kans op wat lichte neerslag. Nadien wordt het droog met opklaringen. In de Ardennen kunnen de wolken blijven hangen. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden.

Zaterdag trekt een zwakke regenzone over ons land. Het is gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met wat regen bij tussenpozen. Maxima tussen 7 graden op de Hoge Venen en 12 graden in het westen. De wind is matig uit oost tot zuidoost en zwakt later af en ruimt naar het zuiden.

Zondagochtend is het soms nog zwaarbewolkt met wat lichte regen in het oosten. Elders is het al droog met opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droog. 's Avonds bereikt een volgende regenzone het westen van het land en trekt 's nachts door het land. Maxima tussen 6 en 10 graden.

Maandag is het zwaarbewolkt met perioden met regen. Het is zacht met maxima rond 11 of 12 graden in het centrum van het land.

Dinsdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms buien, en maxima rond 10 of 11 graden.

Woensdag zou een actieve neerslagzone het land binnentrekken vanaf de kust. Maxima rond 13 graden in het centrum.