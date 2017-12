Zwaarbewolkt maar meestal droog kv

Vandaag is het meestal zwaarbewolkt met in de namiddag mogelijk een paar korte opklaringen. Hier en daar kan er in de voormiddag wat motregen vallen, maar het blijft overwegend droog. In de Ardennen beperken lage wolken, nevel en mist een groot deel van de dag het zicht. Dat meldt het KMI.

De maxima schommelen vandaag van 2 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee, met waarden rond 7 of 8 graden in het centrum van het land.

Vanavond en vannacht verwachten we veel lage wolken maar overwegend droog weer. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het op vele plaatsen mistig. De minima schommelen van 1 graad op de Ardense hoogten tot 6 graden aan zee, met waarden rond 3 of 4 graden in het centrum.

Morgen wordt het meestal zwaarbewolkt maar blijft het vaak droog. De maxima liggen tussen 3 graden in de Ardennen en 9 graden aan zee. Op het einde van de namiddag kunnen er meer opklaringen voorkomen, vooral in de westelijke helft van het land.

Donderdag begint waarschijnlijk nog droog en wisselend bewolkt. Vanuit het noordwesten trekt een storing over ons land en gaat het overal regenen. In het zuidoosten van het land blijft het mogelijk nog droog tot de avond. De maxima liggen tussen 4 en 10 graden. De zuidwestenwind wakkert flink aan.