Zwaarbewolkt maar meestal droog

05 november 2019

06u26

Bron: Belga 8 HET WEER Vandaag is het rustig maar vaak zwaarbewolkt met kans op een buitje. Na de middag verwacht het KMI in het westen meer opklaringen, maar neemt de kans op buien toe in het oosten. De maxima schommelen van 7 tot 12 graden. In de late namiddag wordt het plaatselijk nevelig.

Vanavond komen er tijdelijk opklaringen, maar zijn er ook nog enkele buitjes mogelijk in het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog met vorming van nevel, mist of laaghangende bewolking. In de provincie West-Vlaanderen kunnen er in het tweede deel van de nacht buien vallen. De minima gaan van 1 of 2 graden op de Ardense hoogten tot 7 graden aan zee.

Morgen trekt een zwakke regenzone over het land met soms wat lichte regen. In de namiddag wordt het over het westen veelal droog met soms wat zon. De maxima schommelen rond 10 graden in het centrum van het land.



Donderdag trekt een nieuwe regenzone vanaf het westen door ons land. Na deze storing wordt het in de loop van de dag droger met opklaringen, maar ook nog kans op een lokale bui. De maxima schommelen rond 10 graden in het centrum bij een matige zuiden- tot zuidoostenwind die ruimt naar het zuidwesten.

Vrijdag lijkt het vaak droog te blijven. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met in het centrum maxima rond 9 graden. Ook zaterdag kan het dankzij een mobiele hogedrukwig overwegend droog blijven. Af en toe schijnt de zon. De maxima schommelen in de meeste streken rond 9 graden. Zondag zorgt een storing vanaf het westen voor perioden van regen, in Hoog-België mogelijk voorafgegaan door winterse neerslag. De maxima liggen rond 8 à 9 graden in Vlaanderen en rond 4 tot 5 graden in de Ardennen.

