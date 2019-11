Zwaarbewolkt en koud Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 15 november Jill Peeters

14 november 2019

11u30 0 Weernieuws De aangevoerde lucht zal morgen erg koud zijn en een storing kan voor neerslag zorgen. Of er ook al winterse neerslag valt in Vlaanderen, zal afhangen van het tijdstip waarop die storing ons land binnenkomt. In de Ardennen is dat sowieso het geval.

Morgen is het dus zwaarbewolkt en valt er wat regen, sneeuw of natte sneeuw. In de loop van de namiddag wordt het droog. De maxima liggen rond 4 graden, bij een vrij zwakke noordoostenwind.

Zaterdag wordt het overwegend droog en zwaarbewolkt. Maxima rond 6 graden, bij een matige wind.

Zondag wordt het opnieuw zwaarbewolkt met eerst nog enkele opklaringen.

Maandag wordt een grijze dag. Vooral in het midden en westen zijn perioden met (lichte) regen. Het wordt ongeveer even warm als op zondag, maar door de regen en een matige westenwind zal het kouder voelen.

De dagen daarna verlopen wat wisselvallig. Dagelijks is er kans op buien en trekken wolkenvelden over het land. Het wordt later in de week wel wat zachter met maxima van 7-11 graden.