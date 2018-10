Zwaar stormweer teistert Italiaanse regio Ligurië: havens en luchthaven dicht, tienduizenden gezinnen zonder stroom IVI

30 oktober 2018

08u48

Bron: Belga 0 Weernieuws De Italiaanse regio Ligurië, in het noordwesten van het land, wordt geteisterd door zwaar stormweer. Sinds gisterenavond zijn alle havens gesloten. Ook de internationale luchthaven Cristoforo Colombo in Genua is intussen dicht. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom.

Voor de kust van Ligurië waren gisteren golven van acht tot tien meter hoog gesignaleerd, zo bericht nieuwsagentschap Ansa. In Rapallo, een badplaats ongeveer dertig kilometer ten zuidoosten van Genua, gooide de storm verschillende luxejachten op land. Tientallen schepen zijn vernield, schrijft de krant La Repubblica.

De president van de regio Giovanni Totti meldde gisteren dat de havens gesloten blijven. Aankomende schepen moeten voor de kust wachten tot de storm voorbij is. Ook de internationale luchthaven Cristoforo Colombo in Genua is intussen dicht. Alle vluchten zijn geschrapt. In heel Ligurië zitten 22.000 gezinnen zonder stroom.

Sterke regen en storm verlammen al dagenlang grote delen van Italië. In San Martino in Badia, in de provincie Zuid-Tirol, kwam maandagavond een boom terecht op een brandweervrijwilliger. Daarmee ligt de dodentol van het onweer al op zeven.