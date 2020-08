Zwaar onweer boven provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant met hagelbollen van 3 centimeter: bekijk hier waar het toeslaat HAA KVDS MVDB AW

13 augustus 2020

08u05

Bron: Belga, NoodweerBenelux 90 Weernieuws Het is stevig aan het onweren boven de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg met flink wat bliksemontladingen. In Tienen wordt hagel gemeld met een diameter van 3 centimeter volgens NoodweerBenelux. In de regio Waver (Waals-Brabant) zijn tot nu 50 oproepen binnengekomen voor wateroverlast. Inmiddels is de alarmfase van het ozon- en hitteplan wel beëindigd dankzij de verwachte temperatuurdaling.



Volgens het KMI liggen de maximumtemperaturen vandaag tussen 27 en 32 graden. Tijdens onweders die zich in de loop van de dag ontwikkelen, kan 10 tot 30 mm neerslag per uur vallen. Aangezien de buien zich maar traag voortbewegen, kan dat lokaal nog meer zijn, aldus het KMI. De kans voor overvloedige neerslag is het grootst in het westen en noorden van het land: daar zijn plaatselijke neerslaghoeveelheden van 40 mm of meer mogelijk.

Vlaams-Brabant

“Vooral de onweerskern boven Tienen springt er op dit moment (17.23 uur, red.) aardig uit”, meldt NoodweerBenelux. “De radar detecteert hagel tot 3 centimeter en rukwinden die kunnen oplopen tot 80 km/h.” Wat later deelde NoodweerBenelux een nieuw bericht: “Streek rond Tienen is fors getroffen door felle onweersbuien met wateroverlast. We krijgen ook meldingen van flash flooding (modderstromen)”, staat er te lezen. In Hoegaarden lag er bijvoorbeeld een dikke laag modder over de straten vlak na de onweersbuien.

UPdate #onweer (17:50). Streek rond #Tienen (BE) is fors getroffen door felle onweersbuien met #wateroverlast. We krijgen ook meldingen binnen van flash flooding (modderstromen). Opgelet in die regio. #nwbnlx pic.twitter.com/rtLoxs7Git NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Limburg en Antwerpen

Ook in de provincies Limburg en Antwerpen is er sprake van felle onweersbuien. Zo is er in Bilzen intensieve neerslag waardoor het gevaarlijk rijden is op sommige plaatsen. Dat meldt NoodweerBenelux.

Regio #Bilzen (provincie Limburg) is het op sommige plaatsen gevaarlijk rijden door intensieve #neerslag en #onweer. Dit filmpje illustreert het gevaar van plotselinge activatie in de #neerslag. #nwbnlx #aquaplaning pic.twitter.com/KH2g5UqEyO NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

In Mol, in de Antwerpse Kempen, maken de hevige onweersbuien plaats voor opklaringen. Dat leverde net voordat de donkere wolken verdwenen, indrukwekkende beelden op: “Fel onweer ging gepaard met een bijzondere wolkenformatie. Het lijkt alsof de hemel verscheurt wordt."



Daarvoor vielen er in het noordoosten van de Antwerpse Kempen hagelbollen van 1 centimeter groot.

Magistrale #weerfoto uit #Mol. Fel #onweer ging gepaard met een bijzondere #wolkenformatie. Het lijkt alsof de hemel verscheurt wordt. #nwbnlx pic.twitter.com/lylVZblZhg NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Een stevige #onweersbui zorgde tijdens de vooravond voor hagel in het noordoosten van de Antwerpse #Kempen. Regio Mol - Dessel - Geel kreeg significante #Hagel van 1 cm over zich heen. pic.twitter.com/8ZXPA2hbtu NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Waver

In de regio rond Waver (Waals-Brabant) zijn tot nu toe (17.30 uur, red.) een vijftigtal interventies door overstromingen omwille van de zware regenval. Heel wat wegen kwamen er onder water te staan en bomen en takken gingen tegen de grond.

Volg het onweer op de voet met deze live onweerradar.

In pretpark de Efteling net over de Nederlandse grens is het intussen aan het stortregenen en zijn verscheidene attracties dicht.

De Piraña wordt leeggehaald ivm naderend onweer. #Efteling pic.twitter.com/SqfqXREFzx Vogel Rok Fanclub(@ EftelRok) link

De code geel voor onweer die eerder op de dag werd uitgeroepen, is bijgesteld tot code oranje in bepaalde provincies: in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen tot 22 uur, in Antwerpen en Limburg tot 23 uur en in Vlaams-Brabant en Brussel tot 19 uur. Aan de kust blijft code geel van kracht.

Daarnaast blijft code oranje voor hitte gelden in alle provincies behalve Oost-Vlaanderen en aan de kust.

Klassiek recept

“Diverse weermodellen berekenen een activatie van nieuwe buien in de late namiddag vanuit Frankrijk”, voorspelt ook Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Lokaal is er kans op hagel, wateroverlast en windstoten, klinkt het.

We vertoeven in warme lucht waardoor het kwik snel kan stijgen tot 30 graden of iets meer. “Dit is een klassiek recept voor onweersbuien. De hitte wordt later op de dag omgezet in lokaal felle regen- en onweersbuien. Waar de buien ontstaan kan het kwik gemakkelijk 5 tot 10 graden dalen”, aldus NoodweerBenelux.

Aangezien het lokale exemplaren zijn, is het moeilijk om een exacte locatie mee te geven waar de onweersbuien ontstaan. Maar op basis van de laatste weermodellen geeft NoodweerBenelux aan dat vooral Vlaanderen en ook Nederland enkele pittige buien kunnen verwachten.

Einde van de alarmfase

Vandaag werd overigens beslist om de alarmfase van het ozon- en hitteplan te beëindigen. Dat werd op 8 augustus voor het eerst afgekondigd door de Belgische overheden. Reden voor deze uitzonderlijke maatregel waren de voorspelde temperaturen voor de komende week, die dagelijks rond de 35 graden Celsius of meer schommelden, en de verwachte hoge ozonconcentraties. Deze extreme weersomstandigheden in combinatie met de strikte coronamaatregelen, leidden tot de beslissing om naar de alarmfase over te gaan.

Tijdens een nieuwe vergadering donderdag namen de bevoegde overheden opnieuw de te verwachten weersomstandigheden onder de loep. Het KMI voorspelt een aanzienlijke temperatuurdaling en de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) voorziet dat de lagere temperaturen en de eventuele onweersbuien ervoor zullen zorgen dat de Europese informatiedrempel voor ozon in het grootste deel van het land niet meer overschreden wordt. “De extreme weersomstandigheden, die potentieel een hoge impact kunnen hebben op de volksgezondheid, komen daarmee ten einde”, klinkt het.

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan blijft nog steeds van kracht. De regionale overheden in België blijven daarom adviezen verstrekken aan de burgers, gemeenten, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang, jeugdverenigingen,... “Ook de volgende dagen kunnen de hoge temperaturen nog een invloed hebben op de gezondheid van iedereen en meer specifiek de kwetsbare groepen”, waarschuwen de overheden nog

Vandaag 13/8 verbetert de luchtkwaliteit in een groot deel van het land. Er is wel nog kans op overschrijding van de EU infodrempel in het noordwesten en noordoosten van het land, op plaatsen waar het in de namiddag lang zonnig blijft. Meer info: https://t.co/G9Ov1P7MQ9 IRCEL-CELINE(@ SMOG_BE) link

Wisselvalligheid troef

Ook morgen is het in ieder geval wisselvallig, met enkele regen- of onweersbuien. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en in de Ardennen en 29 graden in de Kempen.

Zaterdag houdt het wisselvallig weer aan. Het is wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele lokale buien, mogelijk vergezeld van een onweer. De maxima schommelen in de meeste streken tussen 24 en 26 graden. Aan zee steekt in de namiddag een zwakke zeebries op vanaf het noorden.

Zondag wordt er tijdelijk warmere lucht naar onze streken aangevoerd. De maxima schommelen tussen 24 en lokaal 30 graden. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af, en in de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het zuidwesten. ‘s Avonds trekken onweersbuien vanuit Frankrijk over ons land.

Maandag zijn er voor de middag brede opklaringen en is het overwegend droog. Na de middag neemt de kans op enkele lokale (onweers)buien toe. De maxima schommelen rond 24 à 25 graden in het centrum. Dinsdag volgen brede opklaringen en wolkenvelden, met nog steeds kans op buien en dezelfde temperaturen.

Woensdag neemt de kans op neerslag toe en gaat het kwik niet hoger dan 23 graden.

