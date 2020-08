Zwaar onweer boven provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant met hagelbollen van 3 centimeter: bekijk hier waar het toeslaat HAA - KVDS - MVDB

13 augustus 2020

08u05

Bron: Belga, NoodweerBenelux 90 Weernieuws Het is stevig aan het onweren boven de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, met flink wat bliksemontladingen. In Tienen wordt hagel gemeld met een diameter van 3 centimeter volgens NoodweerBenelux. In de regio Waver (Waals-Brabant) zijn tot nu 50 oproepen binnengekomen voor wateroverlast. De kans op noodweer is wijdverspreid, maar de exacte plaats bepalen waar het effectief zal toeslaan, blijft zeer moeilijk volgens het KMI. Het westen en noorden van het land lijken de grootste kans te hebben op stevige buien, met mogelijk veel neerslag op korte tijd. Ook hagel en rukwinden zijn mogelijk.



Volgens het KMI liggen de maximumtemperaturen vandaag tussen 27 en 32 graden. Tijdens onweders die zich in de loop van de dag ontwikkelen, kan 10 tot 30 mm neerslag per uur vallen. Aangezien de buien zich maar traag voortbewegen, kan dat lokaal nog meer zijn, aldus het KMI. De kans voor overvloedige neerslag is het grootst in het westen en noorden van het land: daar zijn plaatselijke neerslaghoeveelheden van 40 mm of meer mogelijk.

Tienen

Momenteel onweert het in het noorden van de provincie Antwerpen en het zuiden van Vlaams-Brabant. Maar ook boven Brussel en Waals-Brabant is het aan het rommelen.



“Vooral de onweerskern boven Tienen springt er op dit moment (17.23 uur, red.) aardig uit”, meldt NoodweerBenelux. “De radar detecteert hagel tot 3 centimeter en rukwinden die kunnen oplopen tot 80 km/h.”

Waver

In de regio rond Waver (Waals-Brabant) zijn tot nu toe (17.30 uur, red.) een vijftigtal interventies door overstromingen omwille van de zware regenval. Heel wat wegen kwamen er onder water te staan en bomen en takken gingen tegen de grond.

UPdate #onweer (17:30). Er werd op basis van actuele waarnemingen van onze #volgers beslist om de level 1 waarschuwingszone te upgraden naar level 2. Meldingen van #hagel tot 3 cm komen binnen vanuit #Tienen en verhoogde kansen op #wateroverlast. #nwbnlx pic.twitter.com/VRl6UykNkR NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

In pretpark de Efteling net over de Nederlandse grens is het intussen aan het stortregenen en zijn verscheidene attracties dicht.

De Piraña wordt leeggehaald ivm naderend onweer. #Efteling pic.twitter.com/SqfqXREFzx Vogel Rok Fanclub(@ EftelRok) link

De code geel voor onweer die eerder op de dag werd uitgeroepen, is bijgesteld tot code oranje in bepaalde provincies: in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen tot 22 uur, in Antwerpen en Limburg tot 23 uur en in Vlaams-Brabant en Brussel tot 19 uur. Aan de kust blijft code geel van kracht.

Daarnaast blijft code oranje voor hitte gelden in alle provincies behalve Oost-Vlaanderen en aan de kust.

Klassiek recept

“Diverse weermodellen berekenen een activatie van nieuwe buien in de late namiddag vanuit Frankrijk”, voorspelt ook Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Lokaal is er kans op hagel, wateroverlast en windstoten, klinkt het.

We vertoeven in warme lucht waardoor het kwik snel kan stijgen tot 30 graden of iets meer. “Dit is een klassiek recept voor onweersbuien. De hitte wordt later op de dag omgezet in lokaal felle regen- en onweersbuien. Waar de buien ontstaan kan het kwik gemakkelijk 5 tot 10 graden dalen”, aldus NoodweerBenelux.

Aangezien het lokale exemplaren zijn, is het moeilijk om een exacte locatie mee te geven waar de onweersbuien ontstaan. Maar op basis van de laatste weermodellen geeft NoodweerBenelux aan dat vooral Vlaanderen en ook Nederland enkele pittige buien kunnen verwachten.

Volg het onweer op de voet met deze live onweerradar.



De buien trekken in de loop van de namiddag traag richting het noorden en verlaten ons land in de loop van de nacht. ‘s Nachts zakt het kwik tot 15 à 20 graden.

Vanaf vrijdag verbetert luchtkwaliteit aanzienlijk

Vanaf morgen is er trouwens een gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit. Er worden geen overschrijdingen van de Europese informatiedrempel meer verwacht. Dat staat te lezen op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Gisteren werden, door de combinatie van luchtvervuiling en het zonnige, warme weer, opnieuw hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten, voornamelijk in het noorden en centrum van het land. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter werd op 23 van de 42 meetplaatsen overschreden: 13 in Vlaanderen, 3 in Brussel en 7 in Wallonië. De hoogst gemeten uurwaarde was 239 microgram per kubieke meter en werd gemeten in het oost-Vlaamse Sint-Kruiswinkel nabij Gent om 19.00 uur.

De ozonconcentraties dalen vandaag in een groot deel van het land. Er is nog een kans op overschrijding van de informatiedrempel in het noordwesten en noordoosten van het land, op plaatsen waar het lang zonnig blijft.

Gisteren 12/8 werden in 23 vd 42 meetstations overschrijdingen gemeten van de EU informatiedrempel in het noorden en centrum van het land. Het maximum uurgemiddelde was 239 µg/m³ en werd gemeten in Sint-Kruiswinkel om 19u. pic.twitter.com/dKUgzshfPX IRCEL-CELINE(@ SMOG_BE) link

Wisselvalligheid troef

Ook morgen is het in ieder geval wisselvallig, met enkele regen- of onweersbuien. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en in de Ardennen en 29 graden in de Kempen.

Zaterdag houdt het wisselvallig weer aan. Het is wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele lokale buien, mogelijk vergezeld van een onweer. De maxima schommelen in de meeste streken tussen 24 en 26 graden. Aan zee steekt in de namiddag een zwakke zeebries op vanaf het noorden.

Zondag wordt er tijdelijk warmere lucht naar onze streken aangevoerd. De maxima schommelen tussen 24 en lokaal 30 graden. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af, en in de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het zuidwesten. ‘s Avonds trekken onweersbuien vanuit Frankrijk over ons land.

Maandag zijn er voor de middag brede opklaringen en is het overwegend droog. Na de middag neemt de kans op enkele lokale (onweers)buien toe. De maxima schommelen rond 24 à 25 graden in het centrum. Dinsdag volgen brede opklaringen en wolkenvelden, met nog steeds kans op buien en dezelfde temperaturen.

Woensdag neemt de kans op neerslag toe en gaat het kwik niet hoger dan 23 graden.

