Zuid-Europa kreunt onder extreme hitte: zelfs 's nachts nog 37 graden

05 augustus 2018

12u57

Bron: Diario Cordoba, El Pais, Reuters 0 Weernieuws Spanje en Portugal gaan gebukt onder een verschroeiende hitte. Er worden temperaturen van 45 graden en meer gemeten. In Portugal krijgt de brandweer tientallen bosbranden niet onder controle.

Op het Iberisch Schiereiland variëren de temperaturen tussen 38 en 45 graden. Al zijn er regio's die zich nog meer te pletter zweten. In de Algeva regio in Centraal-Portugal werd gisteren 45,5 graden gemeten.



En vrijdag registreerden 16 Portugese weerstations recordtemperaturen met een uitschieter tot 45,9 graden in Alcacer do Sal nabij Setubal.



De hoogste temperatuur die ooit in Portugal werd geregistreerd, was 47,4 graden in 2003.

Door de hitte zijn tientallen bosbranden ontstaan en de brandweer krijgt ze ook vandaag niet onder controle. Zo'n 700 brandweerlui bestrijden de vuurzee.



Ook de toeristisch populaire regio Algarve ontsnapt er niet aan. Het bergachtige gebied rond de toeristische populaire stad Monchique is zwaar getroffen. Het vuur wordt nog aangewakkerd door de felle wind. Voorlopig heeft een tiental mensen hun huizen verlaten.

In 41 van de 50 Spaanse provincies geldt code oranje/rood voor temperaturen die schommelen tussen 38 en 45 graden. Eveneens in de noordelijke regio's klimt het kwik makkelijk tot 38 graden en meer.

Ook 's nachts koelt het amper af. In Badajoz in de regio Extremadura was het rond middernacht nog 37 graden en in Cordoba nog ietsje meer: 37,1 graden (twintig minuten na middernacht). In deze laatste stad zakte het kwik pas na drie uur 's nachts onder de dertig graden. De loden hitte werd al drie mensen fataal in Murcia en Barcelona. Ook de komende week blijft het er nog (heel) warm.

De hoogste temperatuur die ooit in Spanje werd gemeten, is 47,3 graden in Cordoba in juli 2017.

Mogelijk is Zuid-Europa op weg naar recordtemperaturen.

Het vorige Europese record dateert van 1977, toen in de Griekse hoofdstad Athene 48 graden Celsius werd bereikt.

De Spaanse en Portugese autoriteiten raden toeristen aan om voldoende water te drinken en om binnen te blijven op de warmste momenten van de dag.

Hoe bescherm je jezelf tegen de hitte wanneer je daar op vakantie bent? Onze redactie bundelde 13 tips om het hoofd koel te houden

