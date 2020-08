Zuchten onder temperaturen tot 37 graden: code rood tot en met maandag RL

08 augustus 2020

05u43

Bron: Belga 2 Weernieuws Het wordt zaterdag opnieuw zonnig en droog bij temperaturen tot 37 graden of lokaal zelfs meer in de Kempen, meldt het KMI. Aan zee zorgt een matige zeebries en wisselende bewolking voor wat verkoeling.

Zaterdag krijgen we opnieuw tropische temperaturen, tot 37 graden of zelfs ietsje meer in de Kempen. Aan zee krijgen we maxima tot 31 graden. Wisselende bewolking over de westelijke landshelft en een matige zeebries temperen de temperaturen. Zaterdagavond en -nacht blijft het zwoel met minima tussen 14 graden in de Hoge Venen en tot 23 graden in de grote steden.

Zondag krijgen we opnieuw vrij zonnig weer, met vooral in de loop van de namiddag af en toe wolkenvelden. Het kwik klimt opnieuw tot 36 graden in het centrum van het land. Aan zee steekt in de namiddag een matige zeebries op, waardoor de maxima er niet hoger gaan dan 30 graden. Een lokaal warmteonweer is zondag niet uitgesloten.

Ook begin volgende week blijft het tropisch warm, al komen we dan stilaan in vochtigere en onstabiele lucht terecht. Maandag is het eerst wisselend bewolkt met lokaal een warmteonweer. De maxima halen dan opnieuw 36 graden in het centrum van het land. Door de toegenomen luchtvochtigheid zal dat drukkend aanvoelen.

Dinsdag wordt het licht- tot wisselend bewolkt met kans op enkele lokale onweersbuien. Verkoeling zit er ook dan niet in, met maxima rond 35 graden in het centrum.

Woensdag wordt het zeer zwoel met eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Vanuit Frankrijk vergroot de kans op enkele felle onweersbuien. Het wordt opnieuw tropisch warm met maxima tot 36 graden op veel plaatsen.

Vanaf donderdag is het minder warm, met maxima tot 29 graden in het centrum van het land. Het wordt dan bovendien wellicht wisselvallig met verspreide onweersbuien. Ook vrijdag nog kans op een onweer bij zo'n 26 graden in het centrum.

KMI kondigt code rood af voor groot deel van België

Wegens de extreme hitte kondigt het KMI vanaf vandaag code rood af voor het grootste deel van België. De waarschuwingscode blijft gelden tot en met maandag, maar kan eventueel verlengd worden.

Vrijdag gold in alle provincies al code oranje, met uitzondering van de kust. Maar vanaf zaterdag wordt dat voor een groot deel van België dus opgeschaald naar code rood. Enkel in de provincie Luxemburg (code oranje) en aan de kust (geel) geldt een lager waarschuwingsniveau.

Het KMI verwacht dat de temperaturen dit weekend in het binnenland kunnen oplopen tot 36 of 37 graden.

Bij dergelijke erg hoge temperaturen is het belangrijk om regelmatig te drinken en licht verteerbaar voedsel te eten, zich lichter te kleden, de dag in koelere ruimten door te brengen, ramen en deuren gesloten te houden en de gezondheidstoestand op te volgen, aldus het KMI.