Zorgen hevige buien voor extra dimensie tijdens Ronde van Vlaanderen?

Weernieuws

Ben jij de wielerliefhebber in hart en nieren die de renners morgen tijdens de Ronde van Vlaanderen langs het parcours zal aanmoedigen ? Vergeet dan niet de weersverwachting op te volgen. “Weermodellen berekenen in de ochtendperiode enkele lokale buien in het binnenland. Tijdens de late namiddag ontstaan er nieuwe buien langs de Frans-Belgische grens, lokaal met onweer en veel regen op korte tijd”, aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux