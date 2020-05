Zonovergoten lang weekend met temperaturen tot 26 graden ttr

30 mei 2020

06u27

Bron: belga 8 Weernieuws We krijgen vandaag nog altijd veel zon en droog weer. In de namiddag ontwikkelen er zich enkele stapelwolken in het oosten van het land. Het is warm met maxima van 20 graden in de Hoge Ardennen, rond 22 graden aan de kust en tot 24 à 26 graden in de meeste andere streken.

De wind waait vandaag overwegend matig uit oost tot noordoost. Na de middag steekt er aan de kust opnieuw een vrij krachtige zeebries op uit noord tot noordoost, zegt het KMI.

Volgende nacht is het licht tot soms gedeeltelijk bewolkt over het oosten van het land. Minima van 6 tot 14 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.

Morgen blijft het droog en zonnig met enkele wolkenvelden, vooral over het oosten van het land. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Ardennen en 24 graden in het centrum. De wind waait matig uit noordoost. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een vrij krachtige zeebries zodat daar de temperaturen enkele graden dalen.

Maandag verwachten we zonnig weer met soms wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden bij een meestal matige oostnoordoostenwind. Aan de kust wordt de wind 's namiddags vrij krachtig uit noord tot noordoost.

