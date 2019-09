Zonovergoten en warm Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 20 september Jill Peeters

19 september 2019

11u30 15 Weernieuws Vrijdag wordt een zonovergoten dag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Er zijn doorheen de dag amper of geen wolken te bespeuren aan de kraakheldere, helblauwe lucht. Na een vrij frisse ochtend met slechts her en der wat nevel, klimt het kwik naar maxima van 17 graden in Hoog België en tot 20 graden in het Vlaamse binnenland. Het word tot 19 graden aan zee. Er waait eerst een zwakke en later een matige wind uit het oosten.

Vrijdagavond blijft het overal in het land zo goed als helder. De wind zwakt af en ruimt naar het oosten tot zuidoosten. De minima komen uit op 5 graden in Hoog-België en 7 tot 11 graden elders.

Een hogedrukgebied domineert al een paar dagen onze weerkaarten. De kern hiervan migreert naar het oosten van Europa, en daardoor zal de wind beginnen te draaien. Dit weekend komen we hierdoor volop in de aanvoer van warme, zuidelijke lucht.

Zaterdag krijgen we nog een uitermate zonnige nazomerdag, met bijzonder hoge maxima die oplopen tot een zomerse 25 graden. Er staat een matige wind.

Ook zondag blijft het zo warm, maar de bewolking neemt vrij snel toe. In de namiddag kunnen de eerste buien vanover de kust over het land trekken, en vooral in de regio nabij de Franse grens wordt het al wat wisselvalliger. Elders blijft het tot de avond droog.

Maandag zijn er eerst nog een aantal buien, maar overdag blijft het meestal droog, bij 20 graden. Dinsdag wordt het wisselvallig, met een hele reeks buien.