Zonovergoten dag met heerlijke temperaturen tot 24 graden

23 april 2020

We krijgen opnieuw een droge en zonovergoten dag. Dat meldt het KMI. Het wordt warm voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 18 en 22 graden in de Ardennen en tussen 22 en 24 graden elders. Aan zee liggen de maxima door de wind iets lager, tussen 13 en 17 graden.



In de latere namiddag kunnen er in het noorden wat meer hoge wolkenvelden verschijnen. Vanavond en vannacht trekken die hoge wolkensluiers over het hele land. Op het eind van de nacht kan er in het westen wat nevel gevormd worden. De minima liggen tussen 2 en 9 graden bij een meestal zwakke wind uit veranderlijke richtingen of uit noord tot noordwest in het binnenland. Aan de kust staat er een meestal matige noordenwind.

Vrijdag draait de wind naar noordelijke richtingen. Zon en hoge wolkenvelden, die aangevoerd worden vanuit het noorden, wisselen elkaar af. Het blijft wel droog. De maxima liggen tussen 14 graden aan zee en 21 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. In het binnenland staat er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. Aan zee waait de wind matig uit overwegend noordelijke richting.





Ook op zaterdag blijft het droog. Het is overwegend zonnig, maar het wordt wel een aantal graden minder zacht. We halen nog maxima tussen 12 graden aan zee en 19 graden in het zuiden van het land. De wind waait zwak tot matig en aan zee meestal matig uit noord tot noordoost.

Zondag blijft het droog met een afwisseling van zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen dan tussen 13 en 19 graden bij een zwak tot soms matige wind uit noordelijke richtingen.

De verwachting voor maandag is nog onzeker. Mogelijk krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, met een kleine kans op een bui. De maxima liggen rond 18 of 19 graden in het centrum, of mogelijk een beetje meer. Dinsdag zijn er wolkenvelden en opklaringen met nog steeds kans op een bui. De maxima liggen rond 16 of 17 graden in het centrum. Woensdag lijkt het wisselvallig te worden met kans op buien en maxima rond 15 graden in het centrum.

