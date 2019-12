Zonniger vanaf de kust Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 11 december Jill Peeters

10 december 2019

11u30 0 Weernieuws Woensdag valt er eerst nog regen, vooral in het binnenland. Aan zee wordt het al snel droog en breekt de zon door. We halen maxima rond 8 graden. Er staat een matige zuidwestenwind.

Ook elders komt de zon er in de loop van de dag door. In het oosten van het land kan het tot de avond duren voordat het er helemaal droog is. Woensdagavond zijn er nog een paar buitjes mogelijk en op de hogere reliëfs kan daar ook wat winterse neerslag tussen zitten. Tijdens de nacht wordt het overal droog en zijn er opklaringen. Minima tussen 1 en 4 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Eens de regen woensdag is weggetrokken, krijgen we minstens 24 uren droog weer. Maar ons weer zit nog steeds onder de aanvoer van storingen, in een zeer actieve straalstroom, en lang hoeven we dus niet te wachten voordat het weer begint te regenen.

Zacht weekend

Donderdag is het eerst zonnig, maar de bewolking neemt in de loop van de dag toe. In de late namiddag begint het te regenen aan zee, en donderdagnacht kan het overal vrij hard regenen. Maxima rond 6 graden en de wind wakkert aan. Vrijdag kan het ook hard regenen, maar later wordt het droger. Er waait een vrij krachtige wind bij maxima tot 7 graden. Dit weekend wordt het stilaan zachter, tot 11 graden. Eerst is het nog droog, maar zondag zou het lichtjes regenen.