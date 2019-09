Zonniger in het zuiden Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 19 september Jill Peeters

18 september 2019

11u30 15 Weernieuws Voor een stralende zonnige dag moeten we donderdag in het zuiden van ons land zijn. Elders hangt er deze ochtend vrij veel bewolking, en duurt het tot de namiddag voordat de zon er meer aan te pas komt. De maxima klimmen tot waarden tussen 14 en 18 graden, en er staat een zwakke wind uit het noord-noordoosten.

Donderdagavond klaart het verder uit en tijdens de nacht wordt het helder. Vooral in het noorden van het land kan er nevel of mist ontstaan. De wind waait zwak uit het oosten. Het zal snel en hard afkoelen en de minima komen uit op waarden tussen 6 en 9 graden in Vlaanderen en 2 graden in de Hoge Venen, waar het lichtjes zal vriezen aan de grond.

De wind is aan het ruimen van noordelijke naar oostelijke richtingen. En op die manier zal er geen frisse zeelucht, maar vooral drogere landlucht aangevoerd worden. Die droge lucht zal ervoor zorgen dat vandaag de bewolking begint te verdwijnen, en ook dat het de volgende dagen zonnig zal worden.

Vrijdag wordt het, na optrekken van lokale mistbanken, een zonovergoten dag. Het wordt ook relatief warm voor de tijd van het jaar, met maxima rond 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten.

Zaterdag wordt het de hele dag zonnig en warm met een zomerse 25 graden. De wind ruimt verder en komt daartegen uit het oost-zuidoosten.

Zondag wordt het nog wat warmer. Zonnig weer, met na de middag meer bewolking en mogelijk ook een paar buien.