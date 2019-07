Zonniger en warmer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 17 juli Jill Peeters

16 juli 2019

11u30 15 Weernieuws Woensdag wordt het zonniger en warmer, en het blijft droog. De maxima liggen gemiddeld rond 24 graden en er staat niet veel wind.

Donderdag is het opnieuw droog bij een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Maxima rond een zomerse 25 graden. Vrijdag is het in de ochtend bewolkt, maar wel meestal droog, al is een bui mogelijk. Na de middag blijft het droog en wordt het zonniger. De maxima liggen rond 26 graden.

Zaterdag is het geheel droog bij een afwisseling van enkele wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Het kwik klimt naar een aangename 27 graden. Zondag is het overwegend droog met flinke zonnige perioden. Het kwik klimt naar een landelijk gemiddelde van 26 graden.