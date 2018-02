Zonnige week Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 21 februari Jill Peeters

21 februari 2018

17u00 0

En we zijn nu echt aan onze aangekondigde, langere zonnige en koude periode. Komende nacht zal het nog overal vriezen en dat blijft het de komende tien nachten nog zeker doen. Overdag halen we nog 4 tot 5 graden, 0 graden in de Hoge venen en de matige oost-noordoostenwind doet het al wat kouder aanvoelen. Maar het blijft dus wel de hele dag helder.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN