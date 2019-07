Zonnige namiddag Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 9 juli Jill Peeters

08 juli 2019

11u30 15 Weernieuws ‘s Ochtends zijn er een aantal wolkenvelden, maar tussendoor schijnt de zon. De opklaringen zullen breder worden, eerst in het zuiden van het land, later belooft het zowat overal zonniger en warmer te worden. We komen uit een frisse nacht, en er staat ook een frisse noordenwind. De maxima komen uit op 18 graden aan zee en 21 graden in het binnenland.

Dinsdagavond zijn alle wolken verdwenen en krijgen we een stralende zonsondergang. In de nacht van dinsdag op woensdag komen er opnieuw wolkenvelden vanover zee onze kant uit. Het blijft wel droog en er zijn nog steeds opklaringen. Het koelt weer snel af, en de minima komen uit tussen 6 graden in de Ardennen en 12 graden aan zee.

De wolkenvelden die ‘s nachts ons land binnenkomen, hangen samen met ander weer dat op komst is. De wind gaat woensdag draaien, van noord naar west, en vanaf dan kunnen er buien beginnen over te trekken.

Woensdag zal de bewolking vrij snel toenemen, en na de middag begint het dan lichtjes te regenen. De maxima liggen rond 22 graden en de westenwind wakkert aan tot matig. Donderdag wordt een wisselvallige dag, met afwisselend zon en buien. Na de middag zijn er meer buien en kan het ook onweren. De maxima schommelen rond 23 graden, de normale waarde voor deze tijd van het jaar.

Vrijdag krijgen we nog een wisselvallige dag, met een hele reeks regen- en onweersbuien. Het wordt daarbij gemiddeld 22 graden. Tijdens het weekend wordt het weer droger.