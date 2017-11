Zonnige en zachte feestdag 06u58

Bron: Belga 0 Thinkstock Weernieuws Vandaag wordt het zonnig en zacht met af en toe wat hoge wolkensluiers. Vooral in de kuststreek en in het noorden van het land verwachten we in de namiddag opnieuw meer wolkenvelden. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 14 of 15 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het droog met hoge wolkensluiers. Na middernacht krijgen we brede opklaringen in het binnenland. Naar de ochtend toe verschijnen er in het westen lage wolken en nevel. Minima van 2 tot 8 graden.



Morgen neemt de invloed van het hogedrukgebied op ons weer af en wordt het wisselend tot af en toe zwaarbewolkt. Vooral na de middag kan er hier en daar een buitje vallen. De maxima liggen tussen 9 graden in Hoog-België en 14 of 15 graden in het westen.



Vrijdag begint grijs en nevelig. Overdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De maxima bedragen 11 tot plaatselijk 14 graden.



Weekend

Gedurende het weekend liggen we onder invloed van depressies. Zaterdag trekt een golvende regenzone traag van het westen naar oosten. Aan de voorzijde van deze storing wordt nog zachte lucht naar ons gestuurd. We halen tot lokaal 16 graden. Zondagochtend is het nog zwaarbewolkt met regen in het oosten. Later volgen er enkele buien met tussendoor opklaringen. Het kwik daalt wel met enkele graden, tot maximaal 11 graden.



Begin volgende week

Maandag en dinsdag krijgen we een drukstijging. Maandag kunnen er nog enkele buitjes vallen. Dinsdag is het overwegend droog en vaak zonnig. 's Ochtends liggen de minima rond of op sommige plaatsen net onder nul en overdag halen we ongeveer 10 graden in het centrum.

