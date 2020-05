Zonnige en zachte dag, zaterdag tot 23 graden HLA

Woensdag wordt het overal zonnig. Het is al zachter met maxima van 14 graden in de Ardennen tot 18 of 19 graden in de Kempen. De meestal zwakke oostenwind krimpt naar het noordoosten. Aan de kust ontstaat in de namiddag een noordnoordoostelijke zeebries zodat daar de maxima eerder schommelen rond 15 of 16 graden. Dat bericht het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft het helder en rustig met minima tussen lokaal -2 graden in sommige Ardense valleien en 5 graden in de grote steden.

Donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden in de namiddag. We halen maxima van 16 of 17 gaden in de Hoge Venen en aan zee tot 21 of lokaal 22 graden in het centrum. Het is bijna windstil of soms waait er een zwakke wind uit oostelijke tot veranderlijke richtingen. Aan de kust ontwikkelt er zich in de namiddag opnieuw een zeebries uit het noordoosten.

Vrijdag is het vaak zonnig met soms enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het blijft droog en het is ook vrij warm voor de tijd van het jaar met maxima van 18 graden aan zee tot 22 of 23 graden in het centrum.

Zaterdagochtend is het nog overwegend zonnig met hoge en middelhoge wolkenvelden. In de namiddag neemt de bewolking in de zuidoostelijke landshelft toe en daar stijgt de kans op een (onweerachtige) bui. In de meeste streken blijft het echter droog. Het is nog steeds vrij warm met maxima van 18 tot 23 graden of lokaal wat meer.

Voor zondag zijn de vooruitzichten nog onzeker maar wellicht krijgen we perioden met regen of buien. Het is gevoelig frisser en bovendien vrij winderig. De temperaturen schommelen in Vlaanderen in de namiddag rond 11 graden. In het uiterste zuiden kunnen de maxima nog klimmen tot 19 graden.

Maandag krijgen we brede opklaringen en soms wolkenvelden. Het is licht wisselvallig met kans op een lokale bui. De maxima klimmen in het centrum niet hoger dan 12 graden bij een strakke wind uit noord tot noordoost.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Het lijkt overwegend droog te blijven met slechts kans op wat gedruppel. Met maxima in de meeste streken rond 11 graden blijft het fris voor de tijd van het jaar.