Zonnige, droge dag met lokaal mogelijk flinke buien

21 mei 2018

06u54

Bron: Belga 0 Weernieuws Na de passage van een eerste buienzone deze ochtend vroeg wordt het vandaag grotendeels droog met zon en wolken. Geleidelijk verschijnen dan opnieuw meer stapelwolken en in de loop van de namiddag stijgt de kans op buien met onweer. Er kan lokaal veel neerslag vallen op korte tijd. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen rond 18 graden aan zee, tussen 19 en 23 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 24 en 26 graden elders.

Komende nacht neemt de buienactiviteit af en verschijnen er brede opklaringen. Het wordt nevelig met later mogelijk ook vorming van lokale mist. De minima liggen tussen 8 en 14 graden.

Dinsdag begint de dag zonnig met lokaal nevel of een mistbank. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken, die uiteindelijk hier en daar uitgroeien tot onweer. Doordat de buien slechts heel langzaam voortbewegen, kunnen ze op sommige plaatsen voor veel neerslag zorgen. De temperaturen stijgen in het binnenland tussen 20 en 26 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Aan zee blijft het door een opstekende noordelijke zeebries wat koeler met maxima tussen 16 en 20 graden.

Woensdag en donderdag begint de dag telkens overwegend droog met zon en wolkenvelden. In de loop van de dag ontwikkelen zich verspreid over het land onweders die plaatselijk voor veel neerslag kunnen zorgen. Andere plaatsen houden het dan weer droog. De temperaturen klimmen tot 20 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 of 26 graden in het centrum van het land. Aan zee vallen de temperaturen in de namiddag iets terug door een stevige zeebries uit noordnoordoost.

Vrijdag en volgend weekend blijft het zo goed als droog met zon en stapelwolken. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden bij een matige noordoostelijke wind. Aan zee doet een stevige zeebries in de namiddag de temperaturen terugvallen.

