Zonnige dag op komst in afwachting van wisselvallig weekend

06u41

Bron: Belga 0 Thinkstock Weernieuws Het wordt vandaag zonnig met soms wolkenvelden. De bewolking neemt geleidelijk wel toe, maar het blijft overal droog. Enkel in het zuidoosten kan er nog wat lichte regen vallen. In de Hoge Venen liggen de maxima op 6 graden, in het centrum rond 9 graden en in het westen rond 10 graden. Dat meldt het KMI.

De volgende nacht blijft het droog, met brede opklaringen en stilaan meer wolken. De minima liggen tussen -2 en +2 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 3 graden in het centrum en 7 graden aan zee.

Morgen overdag zijn er eerst nog opklaringen, al neemt de bewolking geleidelijk toe, en over het noorden kan er in de loop van de namiddag wat lichte neerslag vallen. 's Nachts stijgt ook in de andere streken de kans op neerslag en in de Hoge Venen kan die wat winters worden. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden aan zee.

Op zondag krijgen we wisselvallig weer, met hoofdzakelijk over het noorden en het oosten van het land buien. In Hoog-België is 's ochtends wat sneeuw mogelijk. Ook later op de dag kunnen de buien er nog een winters karakter hebben. Het is wat kouder, met maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan de kust.

Van maandag tot donderdag verwachten we vaak veel wolken en perioden van regen of buien. Tussendoor zijn er ook drogere episodes met meer opklaringen.

