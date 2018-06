Zonnige dag met toenemende bewolking, maar geen buien. Bijna 30 graden tegen het einde van de week IB

24 juni 2018

06u19

Bron: Belga 8 Weernieuws De dag begint vandaag vooral met zon, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, met maxima tussen 15 graden in de Ardennen en 21 graden in het centrum van het land. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en in de loop van de nacht blijft het droog en is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Er kan zich nevel of lokaal mist vormen. De minima liggen tussen 9 en 14 graden.

Ook morgen blijft het droog, met 's ochtends eerst lage wolken, maar later alsmaar breder wordende opklaringen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 23 graden over het westen.

Dinsdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge wolkenvelden en maxima van 19 tot 24 graden. Ook woensdag en donderdag is het vaak zonnig, maar vormen zich in de loop van de dag wel enkele onschuldige stapelwolken. Het wordt warm met maxima van 22 tot 27 graden.

Vrijdag en zaterdag verwacht het KMI aanhoudend zonnig en warm weer met maxima van 24 graden aan zee en in de Hoge Ardennen, tot lokaal 29 graden in het centrum.