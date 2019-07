Zonnige dag met temperaturen tot 27 graden, vanaf morgen wordt de kans op een bui groter ttr

05 juli 2019

06u28

Bron: belga 1 Weernieuws Vandaag blijft het droog met eerst opklaringen en hoge of middelhoge wolkenvelden. In de loop van de dag krijgen we meer zon met nog wat hoge sluierwolken en hier en daar ook wat onschuldige stapelwolken. Het is iets warmer met maxima van 20 of 21 graden aan zee, rond 25 graden in het centrum en tot 27 graden in Belgisch Lotharingen en mogelijk ook de Kempen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het droog met brede opklaringen en soms wat meer middelhoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in Vlaanderen.

Morgenochtend begint op de meeste plaatsen met zonnig weer. In de loop van de dag kunnen er stapelwolken ontstaan en in het uiterste zuiden is een buitje mogelijk. 's Namiddags neemt de bewolking vanuit het noorden toe waaruit 's avonds en 's nachts lichte regen of een bui kan vallen. Voor de passage van dit front bevinden we ons nog in de warme luchtmassa. Het wordt tussen 20 graden aan zee en 28 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondag trekt het front weg naar het zuiden. Mogelijk kan er in de vroege ochtend nog wat lichte regen vallen in het zuiden van het land. In de loop van de dag is het licht tot wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten en oosten kans op een lokaal buitje. Het is koeler, met nog maxima tussen 17 en 21 graden.

Maandag wordt het wisselend tot tijdelijk zwaarbewolkt maar het zou overal droog blijven. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.

Dinsdag wisselen zonnige perioden af met soms meer wolkenvelden. Het blijft overwegend droog. De maxima liggen rond 21 graden in het centrum.

Woensdag lijkt het met een storing boven of nabij onze streken eerder zwaarbewolkt te zullen worden met mogelijk ook regen maar dit is nog niet zeker. We halen tot 20 of 21 graden in het centrum.

De verwachting voor donderdag is nog onzeker. Mogelijk wordt het wisselvallig met enkele buien. De maxima zouden uitkomen bij zo'n 22 graden in het centrum van het land.